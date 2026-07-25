Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα

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Υπό έλεγχο ετέθη η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων), εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνεισέφεραν και υδροφόρες του Δήμου Κασσανδρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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