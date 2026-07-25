Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό έλεγχο ετέθη η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων), εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνεισέφεραν και υδροφόρες του Δήμου Κασσανδρας.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Διαβάστε επίσης:
Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση 2χρονο παιδί από τη Γερμανία – Κινδύνεψε να πνιγεί σε πισίνα
Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα
Μαφία της Κρήτης: Με ψεύτικες γνωματεύσεις κάλυπταν μέλη του κυκλώματος ιατροδικαστής και τοξικολόγος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.