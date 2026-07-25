Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κασσάνδρα

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Μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν τη φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή Μόλα Καλύβα Χαλκιδικής, δίνουν πυροσβέστες και Πολιτική Προστασία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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