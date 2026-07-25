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25.07.2026 17:40

Ζέστη: Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι

25.07.2026 17:40
auto sumer 1
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Τα σταθμευμένα αυτοκίνητα αναπτύσσουν επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό τους ακόμη και όταν βρίσκονται στη σκιά ή έχουν ανοιχτά παράθυρα.
  • Η παραμονή φαρμάκων σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνει τη δραστικότητά τους και ενδέχεται να καταστήσει απαραίτητη τη συμβουλή φαρμακοποιού πριν από τη χρήση τους.
  • Οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα power banks κινδυνεύουν με μόνιμη φθορά της μπαταρίας ή ανάφλεξη λόγω της υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του οχήματος.
  • Η έκθεση αναπτήρων και δοχείων υπό πίεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει διαρροές ή εκρήξεις, ενώ τα αντηλιακά αλλοιώνονται και χάνουν την αποτελεσματικότητά τους.
  • Τα πλαστικά μπουκάλια νερού μπορεί να παρουσιάσουν μικροβιακή ανάπτυξη ή να λειτουργήσουν ως φακοί συγκέντρωσης φωτός, ενώ επιβάλλεται η αποφυγή παραμονής παιδιών και ζώων στο όχημα.

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Το καλοκαίρι ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μετατρέπεται γρήγορα σε θερμοκήπιο, ακόμη και όταν βρίσκεται στη σκιά ή τα παράθυρα έχουν μείνει λίγο ανοιχτά.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη του περιβάλλοντος, προκαλώντας αλλοιώσεις, βλάβες, ακόμη και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Πέντε πράγματα που παίρνουμε πάντα μαζί μας

Φάρμακα: Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα ορισμένων φαρμάκων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται η ινσουλίνη, ορισμένα αντιβιοτικά, ενέσιμα σκευάσματα, κολλύρια και φάρμακα που απαιτούν ψύξη. Τα μεταφέρουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και όχι χύμα μέσα στο ντουλαπάκι. Αν έχουν παραμείνει πολλές ώρες στη ζέστη, συμβουλευόμαστε φαρμακοποιό πριν τα χρησιμοποιήσουμε.

Κινητά, τάμπλετ και power banks: Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απενεργοποίηση, μόνιμη φθορά στην μπαταρία ή, σπανιότερα, διόγκωση και ανάφλεξη. Η Apple προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορεί να ξεπεράσει τα ασφαλή όρια αποθήκευσης των συσκευών.

Αναπτήρες και δοχεία υπό πίεση: Αναπτήρες, αποσμητικά, εντομοαπωθητικά και άλλα σπρέι δεν πρέπει να μένουν στο αυτοκίνητο. Η αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό τους μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή ακόμη και έκρηξη, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται εκτεθειμένα στον ήλιο.

Πλαστικά μπουκάλια: Δεν χρειάζεται πανικός για «άμεση δηλητηρίαση» του νερού. Ωστόσο, η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να επηρεάσει τη γεύση και την ποιότητά του, ενώ ένα ανοιγμένο μπουκάλι που χρησιμοποιείται επανειλημμένα ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων. Επιπλέον, υπό σπάνιες συνθήκες, ένα διαφανές μπουκάλι μπορεί να λειτουργήσει σαν φακός και να συγκεντρώσει το ηλιακό φως σε μία επιφάνεια.

Αντηλιακά: Η πολλή ζέστη μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητά τους. Δεν τα αφήνουμε στο ταμπλό ή στο πορτμπαγκάζ, αλλά τα μεταφέρουμε σε τσάντα και τα διατηρούμε στη σκιά.

Και, βέβαια, ποτέ —ούτε «για δύο λεπτά»— παιδιά ή ζώα μόνα μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

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