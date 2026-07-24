Θρίλερ με τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο: Ληστεία το βασικό σενάριο, συνελήφθη και η σύντροφος του 41χρονου

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Αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν γύρω από την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, με την υπόθεση να εξετάζεται ως υπόθεση ληστείας, καθώς το σενάριο από το περιβάλλον της 42χρονης ότι της όφειλαν τρία ενοίκια δεν κερδίζει έδαφος. Εντωμεταξύ, δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της συντρόφου του δράστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνελήφθη για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεση τους εγείρει ερωτήματα για τα κίνητρα της επίσκεψης της 42χρονης το σπίτι του ζευγαριού. Καθώς εμφανίζεται να φορά την υπηρεσιακή της στολής, γάντια και να έχει το πρόσωπο της μερικώς καλυμμένο, ενώ στο σακίδιο της βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο κι ένας λοστός.

Η 42χρονη χτύπησε το κουδούνι και στην στην πόρτα ξεκίνησε συμπλοκή με την 30χρονη. Στη διάρκεια της συμπλοκής η 42χρονη φέρεται να μαχαίρωσε την 30χρονη στην κοιλιακή χώρα. Στον καβγά μπήκε και ο 41χρονος, καταφέροντας πλήγμα στην 42χρονη στην πλάτη. Ο 41χρονος στη συνέχεια άρχισε να την καταδιώκει στον δρόμο, πετώντας της αντικείμενα.

Συνελήφθη ο 41χρονος και η 30χρονη

Αρχικά συνελήφθη μόνο ο 41χρονος και η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Όμως πριν από λίγο δόθηκε εισαγγελική εντολή να συλληφθεί και η 30χρονη.

Η εκδοχή της οικογένειας της 42χρονης

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το σπίτι στο οποίο διέμεναν άνηκε στην 42χρονη. Η οικογένεια της 42χρονης υποστηρίζει ότι της χρωστούσαν τρία ενοίκια και πήγε για να διεκδικήσει τα χρωστούμενα, δεν έχουν δώσει όμως εξηγήσεις για την αμφίεση της.

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