Καλοκαίρι χωρίς πόνο: Ποιες είναι οι 5 συχνές επώδυνες καταστάσεις και τι μπορείτε να κάνετε

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Ένα πολύωρο ταξίδι, μια ημέρα με ατελείωτο περπάτημα, το κολύμπι, ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα ή ένας ξαφνικός πονόδοντος μπορούν να προκαλέσουν πόνο, ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας. Οι ενοχλήσεις αυτές είναι συχνά παροδικές, μπορεί όμως να περιορίσουν την κίνηση, την ξεκούραση και τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι ο ήπιος έως μέτριος οξύς πόνος, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από φλεγμονώδη αντίδραση.

Tα κατάλληλα πρακτικά μέτρα αλλά και η φαρμακευτική αγωγή με αναλγητικά, μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο χωρίς να χάσουμε ούτε μια ώρα από τις διακοπές μας.

Ο Γενικός Ιατρός Άρη Γκόβα μας δίνει παρακάτω έναν χρηστικό οδηγό με τις πρώτες βοήθειες, για να γνωρίζουμε τι χρειάζεται να κάνουμε εάν αντιμετωπίσουμε πέντε καταστάσεις που προκαλούν πόνο.

Αναλυτικά:

1.Μετά από ατελείωτο περπάτημα

Στις διακοπές περπατάμε συχνά πολύ περισσότερο από ό,τι στην καθημερινότητά μας. Η πολύωρη ορθοστασία, οι ανηφόρες, τα πλακόστρωτα ή τα ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να επιβαρύνουν τους μυς και τις αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο στα πέλματα, στις γάμπες, στα γόνατα ή στη μέση.

Τι μπορείτε να κάνετε

Ξεκουράστε και, όταν είναι δυνατόν, ανασηκώστε τα πόδια σας.

Εφαρμόστε κρύες κομπρέσες στην περιοχή που πονά.

Φροντίστε για επαρκή ενυδάτωση.

Προτιμήστε άνετα υποδήματα με καλή στήριξη.

Όταν ο πόνος είναι ήπιος έως μέτριος, ένα κατάλληλο αναλγητικό μπορεί να συμβάλει στην ανακούφισή του.

Εάν ο πόνος είναι έντονος, συνοδεύεται από σημαντικό πρήξιμο ή δυσκολεύει τη βάδιση, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

2. Μυϊκή καταπόνηση μετά από κολύμπι ή θαλάσσια σπορ

Η κολύμβηση, οι ρακέτες, το SUP και άλλα θαλάσσια σπορ ενεργοποιούν μυϊκές ομάδες που μπορεί να μην γυμνάζονται συστηματικά. Έτσι, είναι πιθανό να εμφανιστούν μυϊκή δυσκαμψία, ευαισθησία ή πόνος τις επόμενες ώρες ή την επόμενη ημέρα.

Τι μπορείτε να κάνετε

Κάντε ήπιες διατάσεις, χωρίς να πιέζετε τον μυ που πονά.

Συνεχίστε να κινείστε με ήπια ένταση.

Πίνετε αρκετά υγρά.

Δώστε χρόνο στους μυς να ανακάμψουν πριν από νέα έντονη δραστηριότητα.

Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναλγητική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου.

Εάν η ενόχληση εμφανίστηκε μετά από απότομη κίνηση ή τραυματισμό και συνοδεύεται από έντονο πόνο, πρήξιμο ή περιορισμό της κίνησης, συμβουλευτείτε γιατρό.

3. Αυχενική ενόχληση μετά από πολύωρο ταξίδι

Οι πολλές ώρες στο αυτοκίνητο, στο πλοίο ή στο αεροπλάνο, σε συνδυασμό με μια στατική ή άβολη στάση του σώματος, μπορούν να οδηγήσουν σε μυϊκή ένταση και πόνο στον αυχένα και στους ώμους.

Τι μπορείτε να κάνετε

Κάντε συχνά διαλείμματα κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.

Εκτελέστε ήπιες κινήσεις του αυχένα και των ώμων.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ταξιδιωτικό μαξιλάρι όταν χρειάζεται.

Αλλάζετε θέση όσο πιο συχνά γίνεται.

Συνδυάστε την ήπια κινητοποίηση με κατάλληλη αναλγητική αγωγή, εφόσον ο πόνος το απαιτεί.

Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις και τους έντονους χειρισμούς του αυχένα. Εάν ο πόνος συνοδεύεται από μούδιασμα, αδυναμία, έντονο πονοκέφαλο ή εμφανίστηκε μετά από τραυματισμό, χρειάζεται ιατρικός έλεγχος.

4. Πόνος και αίσθημα καύσου από ήπιο ηλιακό έγκαυμα

Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ευαισθησία, αίσθημα καύσου και πόνο, λόγω της φλεγμονώδους αντίδρασης του δέρματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιβουπροφαίνη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης που τον συνοδεύει. Δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, τη βλάβη που έχει προκαλέσει ο ήλιος, γι’ αυτό η λήψη της πρέπει να συνδυάζεται με την κατάλληλη περιποίηση του δέρματος.

Τι μπορείτε να κάνετε

Απομακρυνθείτε άμεσα από τον ήλιο.

Δροσίστε την περιοχή με δροσερό νερό ή δροσερές κομπρέσες.

Εφαρμόστε ενυδατική ή καταπραϋντική κρέμα.

Πίνετε αρκετά υγρά.

Αποφύγετε την περαιτέρω έκθεση μέχρι να υποχωρήσει η ερυθρότητα.

Εάν εμφανιστούν εκτεταμένες φουσκάλες, έντονο οίδημα, πυρετός, ζάλη, ναυτία ή γενικευμένη αδιαθεσία, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

5. Ξαφνικός πονόδοντος στις διακοπές

Ένας πονόδοντος μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση και να δυσκολέψει ακόμη και τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε οδοντίατρο.

Ένα κατάλληλο αναλγητικό μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, δεν αντιμετωπίζει όμως την αιτία του προβλήματος και δεν πρέπει να καθυστερεί την εξέταση από οδοντίατρο.

Τι μπορείτε να κάνετε

Διατηρήστε καλή στοματική υγιεινή.

Ξεπλύνετε το στόμα με χλιαρό νερό.

Αποφύγετε πολύ ζεστές, πολύ κρύες ή σκληρές τροφές.

Μην τοποθετείτε φάρμακα ή άλλες ουσίες απευθείας επάνω στο δόντι ή στα ούλα.

Προγραμματίστε οδοντιατρική εξέταση το συντομότερο δυνατόν.

Εάν ο πονόδοντος συνοδεύεται από πρήξιμο στο πρόσωπο, πυρετό ή δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή, απαιτείται άμεση ιατρική ή οδοντιατρική αξιολόγηση.

Οι περισσότεροι ήπιοι έως μέτριοι καλοκαιρινοί πόνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον σωστό συνδυασμό ξεκούρασης, ενυδάτωσης, τοπικών μέτρων και κατάλληλης αναλγητικής αγωγής.

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