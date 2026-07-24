Καλοκαίρι χωρίς πόνο: Ποιες είναι οι 5 συχνές επώδυνες καταστάσεις και τι μπορείτε να κάνετε

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Ένα πολύωρο ταξίδι, μια ημέρα με ατελείωτο περπάτημα, το κολύμπι, ένα ήπιο ηλιακό έγκαυμα ή ένας ξαφνικός πονόδοντος μπορούν να προκαλέσουν πόνο, ακριβώς τη στιγμή που θέλουμε να απολαύσουμε τις διακοπές μας. Οι ενοχλήσεις αυτές είναι συχνά παροδικές, μπορεί όμως να περιορίσουν την κίνηση, την ξεκούραση και τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι ο ήπιος έως μέτριος οξύς πόνος, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από φλεγμονώδη αντίδραση.
Tα κατάλληλα πρακτικά μέτρα αλλά και η φαρμακευτική αγωγή με αναλγητικά, μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση από τον πόνο χωρίς να χάσουμε ούτε μια ώρα από τις διακοπές μας.
Ο Γενικός Ιατρός Άρη Γκόβα μας δίνει παρακάτω έναν χρηστικό οδηγό με τις πρώτες βοήθειες, για να γνωρίζουμε τι χρειάζεται να κάνουμε εάν αντιμετωπίσουμε πέντε καταστάσεις που προκαλούν πόνο.
Αναλυτικά:
1.Μετά από ατελείωτο περπάτημα
Στις διακοπές περπατάμε συχνά πολύ περισσότερο από ό,τι στην καθημερινότητά μας. Η πολύωρη ορθοστασία, οι ανηφόρες, τα πλακόστρωτα ή τα ακατάλληλα υποδήματα μπορεί να επιβαρύνουν τους μυς και τις αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο στα πέλματα, στις γάμπες, στα γόνατα ή στη μέση.
Τι μπορείτε να κάνετε
2. Μυϊκή καταπόνηση μετά από κολύμπι ή θαλάσσια σπορ
Η κολύμβηση, οι ρακέτες, το SUP και άλλα θαλάσσια σπορ ενεργοποιούν μυϊκές ομάδες που μπορεί να μην γυμνάζονται συστηματικά. Έτσι, είναι πιθανό να εμφανιστούν μυϊκή δυσκαμψία, ευαισθησία ή πόνος τις επόμενες ώρες ή την επόμενη ημέρα.
Τι μπορείτε να κάνετε
3. Αυχενική ενόχληση μετά από πολύωρο ταξίδι
Οι πολλές ώρες στο αυτοκίνητο, στο πλοίο ή στο αεροπλάνο, σε συνδυασμό με μια στατική ή άβολη στάση του σώματος, μπορούν να οδηγήσουν σε μυϊκή ένταση και πόνο στον αυχένα και στους ώμους.
Τι μπορείτε να κάνετε
4. Πόνος και αίσθημα καύσου από ήπιο ηλιακό έγκαυμα
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, ευαισθησία, αίσθημα καύσου και πόνο, λόγω της φλεγμονώδους αντίδρασης του δέρματος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιβουπροφαίνη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης που τον συνοδεύει. Δεν αντιμετωπίζει, ωστόσο, τη βλάβη που έχει προκαλέσει ο ήλιος, γι’ αυτό η λήψη της πρέπει να συνδυάζεται με την κατάλληλη περιποίηση του δέρματος.
Τι μπορείτε να κάνετε
5. Ξαφνικός πονόδοντος στις διακοπές
Ένας πονόδοντος μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση και να δυσκολέψει ακόμη και τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε οδοντίατρο.
Ένα κατάλληλο αναλγητικό μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, δεν αντιμετωπίζει όμως την αιτία του προβλήματος και δεν πρέπει να καθυστερεί την εξέταση από οδοντίατρο.
Τι μπορείτε να κάνετε
Οι περισσότεροι ήπιοι έως μέτριοι καλοκαιρινοί πόνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον σωστό συνδυασμό ξεκούρασης, ενυδάτωσης, τοπικών μέτρων και κατάλληλης αναλγητικής αγωγής.
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