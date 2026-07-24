«Θα αναρωτιέσαι τι πίνω»: Νέα «ευρηματική» καμπάνια της αστυνομίας (Video)

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Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει να δημιουργεί «ευρηματικά» βίντεο για την ενημέρωση του κοινού.

Μετά την καμπάνια για τα ναρκωτικά όπου δύο νεαροί παίζουν κεφαλιές με μία μπάλα ποδοσφαίρου αλλά τραυματίζονται θανάσιμα γιατί η μπάλα ήταν τελικά πέτρα, κυκλοφόρησε νέα καμπάνια για την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.

‘Ενας αστυνομικός εμφανίζεται με ένα φλιτζάνι στο χέρι «θα αναρωτιέσαι τι πίνω», λέει και στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι το φλιτζάνι του είναι άδειο.

«Θα αναρωτιέσαι γιατί κρατάω μία άδεια κούπα, αλλά τα χέρια μου είναι εδώ», συνεχίζει και το φλιτζάνι γίνεται smartphone.

Το βίντεο έχει κι άλλες ανατροπές: «θα αναρωτιέσαι γιατί σου μιλάω» λέει ο αστυνομικός και αποκαλύπτει ότι δεν είναι η πραγματική του φωνή αλλά «απλά μία ηχογράφηση».

«Μην πιστεύεις όσα βλέπεις», καταλήγει και η κάμερα ανοίγει, αποκαλύπτοντας ότι κατέγραφε το ομοίωμα του ασυνομικού στον καθρέφτη.

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