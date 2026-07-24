Τραμπ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο στη Google: «Οι ΗΠΑ δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης – Θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα»

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Έντονη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει νέο πρόστιμο στη Google, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κατηγορεί τις ευρωπαϊκές αρχές ότι στοχοποιούν αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν πηγή χρηματοδότησης. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι “κουμπαράς” για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά το πρόστιμο ύψους 1 δισ. δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Google, την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως «έναν προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο».

Στην ανάρτησή του σημείωσε ότι η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις και σε άλλες μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, αναφέροντας πρόστιμα 15 δισ. δολαρίων στην Apple, 3 δισ. δολαρίων στη Meta και 2,5 δισ. δολαρίων στην Amazon, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν υπάρξει αντίστοιχες κινήσεις και εναντίον άλλων επιχειρήσεων.

Με το νέο πρόστιμο, σύμφωνα με τον Τραμπ, το συνολικό ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί στη Google ξεπερνά πλέον τα 18 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ ξεκίνησε επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. «Θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της “ΛΗΣΤΕΙΑΣ” των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων», σημείωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει συνέπειες για την πολιτική της, τονίζοντας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις για τα πρόστιμα θα ανατραπούν και προανήγγειλε την επιβολή δασμών. «Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανακάνει και, ως συνήθως, στοχεύει απευθείας τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Amazon 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εκπληκτικός όμιλος, δέχτηκε ακόμη ένα πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση. Με αυτό, το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του “Νυσταγμένου Τζο” Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι “κουμπαράς” για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ένδειξη ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της “ΛΗΣΤΕΙΑΣ” των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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