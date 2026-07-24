Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα για τον θάνατο προσκυνητών: «Οι εγκληματίες Αμερικανοί να περιμένουν Qisas»

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Πιο κοντά στην ολική σύγκρουση οδηγούνται μέρα με τη μέρα οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι θα ανταποδώσουν για τον θάνατο δύο προσκυνητών από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Παράλληλα, καλούν τους πολίτες των γειτονικών κρατών να διατηρήσουν απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τις αμερικανικές βάσεις.

«Το Ιράν, μετά από 40 ημέρες νικηφόρου πολέμου, αν και μπορούσε να συνεχίσει τη διαμάχη με ισχύ, δέχτηκε με απόλυτη μεγαλοψυχία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αυτούς τους εγκληματίες και να υπογράψει συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή.

Ωστόσο, η εγκληματική φύση και η αγριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών τις ώθησαν, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της συμφωνίας, να επαναλάβουν τις εχθροπραξίες, να παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και τελικά, από τις 12 Ιουλίου, να ακυρώσουν επίσημα τη συμφωνία και να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Μετά από 13 ημέρες από την επανέναρξη του πολέμου, τα σημάδια της νέας ήττας των ΗΠΑ έχουν γίνει εμφανή και ο εχθρός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει των ενόπλων δυνάμεών μας μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, για να βγει από το αδιέξοδο, αντί να υποχωρήσει, κατέφυγε στη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου: έβαλε στο στόχαστρο γέφυρες, αλιευτικές προβλήτες, σκάφη και βάρκες πολιτών, διερχόμενα οχήματα και το σιδηροδρομικό δίκτυο, δολοφονώντας αμάχους. Μάλιστα, μόλις εχθές, κορύφωσε το έγκλημα σκοτώνοντας και τραυματίζοντας προσκυνητές του Αρμπαίν στα σύνορα με το Ιράκ, αποκαλύπτοντας ακόμα περισσότερο τη σκοτεινή του φύση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Δεδομένου ότι, αν συνεχιστούν τέτοια εγκλήματα, στην ημερήσια διάταξή μας θα βρίσκεται η εκδίκηση/ανταπόδοση (Qisas) κατά των εγκληματιών, πολλοί αξιωματικοί και στρατιωτικοί του επιτιθέμενου αμερικανικού στρατού, φοβούμενοι τα πυρά των μαχητών του Ισλάμ, εγκατέλειψαν τις βάσεις τους και χρησιμοποίησαν κτίρια εντός των πόλεων ως κέντρα διεξαγωγής των εγκλημάτων τους.

Προειδοποιούμε το ευρύ κοινό των χωρών όπου εδρεύουν Αμερικανοί στρατιώτες να απομακρυνθούν επειγόντως σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων από τους χώρους κάλυψης και τις κρυφές κατοικίες των Αμερικανών στρατιωτικών, ώστε να είναι ασφαλείς. Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να ενημερώσουν για τις νέες τοποθεσίες μετεγκατάστασης Αμερικανών στρατιωτών κατοχής στον επίσημο λογαριασμό δημοσίων σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Telegram», καταλήγουν.

Αραγτσί: Όχι σε κατάπαυση του πυρός χωρίς την εύρεση λύσης για τα Στενά του Ομρούζ

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν κατάπαυση του πυρόςν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στην περιοχή με τον ομόλογό του του Ομάν, εξετάζοντας λύσεις για την αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, μια διπλωματική αντιπροσωπεία του Ομάν έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για να συζητήσει μηχανισμούς για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών από το Πακιστάν

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τρεις πακιστανικές πηγές, το Πακιστάν, με την προτροπή της Κίνας, αναζητά τρόπους για να ξαναρχίσουν οι παγωμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Κάποιες διερευνητικές συζητήσεις έγιναν αυτήν την εβδομάδα όταν ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν Εσκαντάρ Μομεντί επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ – αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψή του στο Πακιστάν μέσα σε δέκα ημέρες.

Ο Μομεντί, που θεωρείται προσκείμενος στους Φρουρούς της Επανάστασης, συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Οι τρεις πηγές τόνισαν πάντως ότι τα εμπόδια για την επανέναρξη των συνομιλιών παραμένουν πολλά.

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιρά. Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal γράφει σε σημερινό ρεπορτάζ της ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίποινα κατά της Τεχεράνης.

Πλήγματα στο Ιράν από Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα.

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