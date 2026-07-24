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24.07.2026 21:18

Προαστιακός: Σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων που είχαν διακοπεί λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία

24.07.2026 21:18
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Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Αεροδρόμιο – ‘Ανω Λιόσια σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της Hellenic Train και κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος .

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση τα προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου του Προαστιακού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Τέλος, η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

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