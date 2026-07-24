Προαστιακός: Σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων που είχαν διακοπεί λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Αεροδρόμιο – ‘Ανω Λιόσια σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της Hellenic Train και κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος .

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση τα προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου του Προαστιακού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Τέλος, η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.





Διαβάστε επίσης:

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά, ταξί καταπλακώθηκε από δέντρο, κλειστοί δρόμοι – Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα

Κορυφώνεται η κακοκαιρία: Έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί – Πού εντοπίζεται ο πυρήνας των καταιγίδων

Μυστήριο με τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο: Δεν ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, εν αναμονή νέας αυτοψίας και αναπαράστασης – Εντολή για φρούρηση του σπιτιού











