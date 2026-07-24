Κορυφώνεται η κακοκαιρία: Έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί – Πού εντοπίζεται ο πυρήνας των καταιγίδων

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Καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα έφερε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων τις τελευταίες ώρες έπεσαν πάνω από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα.
Τα φαινόμενα θα κορυφωθούν τις επόμενες 12 ώρες, ενώ και αύριο Σάββατο (25/7) μπορεί να έχουμε βροχές σε ορισμένες περιοχές.
Νωρίτερα εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες σε Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ο πυρήνας των καταιγίδων εντοπίζεται σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και παρουσιάζει μεγάλη ένταση. Στη Λάρισα είχαμε και χαλαζοπτήσεις.
Μηνύματα από το 112 έλαβαν όσοι βρίσκονται σε Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα και Σποράδες και Εύβοια.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.
Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από το πρωί του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή να προβλέπεται γενικά καλοκαιρινή.
Στους χάρτες παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου και τα πεδία πιέσεων που προβλέπονται για τα διάστημα 15:00 – 18:00 και 18:00 – 21:00 σήμερα.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένονται:
α. την Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.
β. Για το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο – βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.
Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν για το Σάββατο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αρκετές περιοχές της χώρας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Συγκεκριμένα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο οι εξής περιοχές:
Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές:
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο εθνικός μηχανισμός βρίσκεται από χτες σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.
Στο πλαίσιο των παραπάνω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων(ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Επιπλέον, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τις παραπάνω Περιφέρειες, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.
Τέλος, απευθύνεται σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας τους όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
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