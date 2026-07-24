Σελένα Γκόμεζ: Ρομαντική απόδραση με τον Μπένι Μπλάνκο – Οι στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές σκάφος

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Στιγμιότυπα από πρόσφατο ταξίδι της με τον Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε η Σελένα Γκόμεζ με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση.

Στις σχετικές εικόνες, η τραγουδίστρια εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, με μαγιό πάνω σε σκάφος, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει στον φακό μαζί με τον σύζυγό της, καταγράφοντας χαλαρές και τρυφερές στιγμές μεταξύ τους.

Στην ανάρτησή της, η Σελένα Γκόμεζ συμπεριέλαβε και φωτογραφίες από τα φαγητά αλλά και τις δραστηριότητες που απόλαυσαν, καθώς και εικόνες από τα μέρη που επισκέφθηκαν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε να βάλει μόνο μία μπλε καρδιά, χωρίς να προσθέσει κάποιο άλλο σχόλιο.

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