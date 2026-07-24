search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 22:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 20:44

Σελένα Γκόμεζ: Ρομαντική απόδραση με τον Μπένι Μπλάνκο – Οι στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές σκάφος

24.07.2026 20:44
selena-gomez-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στιγμιότυπα από πρόσφατο ταξίδι της με τον Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε η Σελένα Γκόμεζ με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση.

Στις σχετικές εικόνες, η τραγουδίστρια εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, με μαγιό πάνω σε σκάφος, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει στον φακό μαζί με τον σύζυγό της, καταγράφοντας χαλαρές και τρυφερές στιγμές μεταξύ τους.

Στην ανάρτησή της, η Σελένα Γκόμεζ συμπεριέλαβε και φωτογραφίες από τα φαγητά αλλά και τις δραστηριότητες που απόλαυσαν, καθώς και εικόνες από τα μέρη που επισκέφθηκαν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε να βάλει μόνο μία μπλε καρδιά, χωρίς να προσθέσει κάποιο άλλο σχόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Κρις Μπράουν: Άλλαξε γνώμη και δήλωσε… ένοχος για επίθεση σε μουσικό παραγωγό στο Λονδίνο πριν 3 χρόνια

Τζένη Μπότση: «Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»

Σοφία Βεργκάρα: Ξέφρενες νύχτες στη Μύκονο – Νέα βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 40χρονη που εντοπίστηκε με περισσότερο από ένα κιλό ηρωίνης στην κατοχή της

kakokairia attiki aytokinhta – new
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Δρόμοι – ποτάμια, κατάρρευση σκαλωσιάς, ζημιές σε ΙΧ από πτώσεις δέντρων- Σάρωσαν όλη την Ελλάδα τα έντονα φαινόμενα (Photos/Video)

proastiakos_0605_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων που είχαν διακοπεί λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

linta-kideia-new1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο χειροκρότημα - Η Ελλάδα αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη σπουδαία ερμηνεύτρια (Videos/Photos)

stavrosgeorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Tο κίνητρο ίσως να είναι άλλο, λέει η οικογένεια του ποινικολόγου, «ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι» - Ζητά να συνεχιστεί η έρευνα

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

ant1_logo_new
MEDIA

Μια «σιδηρά» κυρία στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 22:05
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 40χρονη που εντοπίστηκε με περισσότερο από ένα κιλό ηρωίνης στην κατοχή της

kakokairia attiki aytokinhta – new
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Δρόμοι – ποτάμια, κατάρρευση σκαλωσιάς, ζημιές σε ΙΧ από πτώσεις δέντρων- Σάρωσαν όλη την Ελλάδα τα έντονα φαινόμενα (Photos/Video)

1 / 3