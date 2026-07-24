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24.07.2026 19:19

Κρις Μπράουν: Άλλαξε γνώμη και δήλωσε… ένοχος για επίθεση σε μουσικό παραγωγό στο Λονδίνο πριν 3 χρόνια

24.07.2026 19:19
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Ένοχος δήλωσε τελικά ο Κρις Μπράουν για επίθεση σε μουσικό παραγωγό σε κλαμπ στο Λονδίνο πριν από τρία χρόνια, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε δηλώσει αθώος.

Ο ράπερ, σύμφωνα με το TMZ, εμφανίστηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου και, ενώ αρχικά είχε δηλώσει αθώος, παραδέχτηκε την κατηγορία της βιαιοπραγίας που σχετίζεται με επίθεση με μπουκάλι κατά του Αβραάμ Ντιάου στο νυχτερινό μαγαζί Tape τον Φεβρουάριο του 2023, για την οποία είχε συλληφθεί αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση πέντε εκατομμυρίων λιρών.

Ο Μπράουν και ο συνεργάτης του Ομολολού Ακινλόλου ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό και κατηγορείται επίσης για την επίθεση, παραδέχθηκαν συγκεκριμένα ότι «άσκησαν ή απείλησαν με παράνομη βία εναντίον άλλου προσώπου και ότι η συμπεριφορά τους, συνολικά, ήταν τέτοια που θα προκαλούσε σε έναν λογικά ψύχραιμο άνθρωπο φόβο για την προσωπική του ασφάλεια».

Οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν τη σοβαρότερη κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και μια ελαφρύτερη κατηγορία για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και οι ποινές τους αναμένεται να ανακοινωθούν στις 26 Οκτωβρίου.

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