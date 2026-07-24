CNN: Ανατροπή από τον Τραμπ στη συμφωνία ΗΠΑ – Ριάντ για την πυρηνική ενέργεια

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Η πολυαναμενόμενη συμφωνία για την πολιτική πυρηνική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας βρέθηκε στον «αέρα» λίγες μόλις ώρες μετά την υπογραφή της, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε αιφνιδιαστικά έναν νέο όρο.

Αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην έδρα του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον για μια τελετή που αποτελούσε το επιστέγασμα διαπραγματεύσεων οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες: την υπογραφή συμφωνίας πολιτικής πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το CNN, στην αίθουσα είχαν τοποθετηθεί αμερικανικές και σαουδαραβικές σημαίες, ενώ ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, υπέγραψε τη συμφωνία παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης από το Ριάντ, του Σαουδάραβα ομολόγου του. Έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, η συμφωνία τέθηκε τελικά σε ισχύ, με τη Σαουδική Αραβία να έχει εξασφαλίσει σημαντικό μέρος των όρων που επιδίωκε.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η εξέλιξη πήρε απρόσμενη τροπή.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία συνοδεύεται από έναν επιπλέον όρο: η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, την πρωτοβουλία της πρώτης κυβέρνησής του που οδήγησε αρκετές αραβικές χώρες στην εξομάλυνση των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου.

Εσωτερικές τριβές στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ήδη δυσαρεστημένος, καθώς ο Κρις Ράιτ δεν τον είχε ενημερώσει ότι σκόπευε να ανακοινώσει τη συμφωνία.

Η ενόχλησή του εντάθηκε μετά τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από ειδικούς και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Fox News και η συντακτική ομάδα της Wall Street Journal. Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η συμφωνία προχώρησε χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ — έναν στόχο που, όπως σημείωσαν, είχε επιδιώξει και ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο νέος όρος αιφνιδίασε ακόμη και τους Αμερικανούς διαπραγματευτές που είχαν αναλάβει το πυρηνικό σκέλος της συμφωνίας. Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN, δεν είχαν ενημερωθεί ότι η ένταξη στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα αποτελούσε προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.

Καθώς επικράτησε σύγχυση στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απέδωσαν την ευθύνη στο Υπουργείο Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι είχαν ζητήσει να μην ανακοινωθεί η συμφωνία την Τετάρτη. Ωστόσο, ο Κρις Ράιτ προχώρησε κανονικά στην παρουσίασή της, ακόμη και μέσω συνέντευξής του στο Fox Business.

Μετά την αλλαγή στάσης το επόμενο πρωί, πολλοί από όσους βρίσκονται κοντά στην αμερικανική κυβέρνηση εκτίμησαν ότι είχε προηγηθεί παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι επιφυλάξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικού προγράμματος από τη Σαουδική Αραβία είναι άλλωστε γνωστές.

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