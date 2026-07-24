Τραμπ: Αν η Κίνα και η Ρωσία προμηθεύουν με όπλα το Ιράν «θα ήταν πολύ κακό για αυτές»

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Την εκτίμηση ότι ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, σκοπεύουν να προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Όπως ανέφερε, τόσο ο Σι Τζινπίνγκ, όσο και ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον έχουν διαβεβαιώσει προσωπικά ότι οι χώρες τους δεν θα ενισχύσουν στρατιωτικά την Τεχεράνη, δεσμεύσεις τις οποίες, όπως είπε, θεωρεί αξιόπιστες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι ενδεχόμενη παροχή όπλων στο Ιράν από το Πεκίνο ή τη Μόσχα θα ήταν «πολύ κακή» για τις ίδιες τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ έκανε αναφορά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί καλή σχέση τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πωλούν όπλα απευθείας στην Ουκρανία, αλλά σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά τη πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν – και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, πιστεύω τον λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει καλή, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές – σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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