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24.07.2026 11:20

Μαίρη Λίντα: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια (Videos/Photos)

24.07.2026 11:20
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη Μαίρη Λίντα, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντρέα του Γηροκομείου Αθηνών όπου φιλοξενείτο τα τελευταία χρόνια, εκεί όπου η ίδια επέλεξε να γραφτεί ο επίλογος της ζωής της.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού χώρου, όπως και πλήθος πολιτών που αγάπησαν τη Μαίρη Λίντα μέσα από τα τραγούδια της, έσπευσαν να δώσουν το «παρών» για να πουν το ύστατο χαίρε στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Την ίδια στιγμή, στεφάνια έχουν σταλεί στη μνήμη της, ως φόρο τιμής στην προσφορά και την προσωπικότητά της από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τους εργαζόμενους του Γηροκομείου Αθηνών, τον Ηλία Μαροσούλη, τον Άγγελο Κοταρίδη, την οικογένεια Βίκυς Μοσχολιού, καθώς και από τις κινηματογραφικές παραγωγές Καραγιάννη-Καρατζόπουλου.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με μια μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη επιτυχίες. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη χάρισε στο κοινό τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Η φωνή της Μαίρης Λίντα σίγησε, το αποτύπωμά της, ωστόσο, θα μείνει ανεξίτηλο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

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Θαυμάστρια αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

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