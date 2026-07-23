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23.07.2026 08:52

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης – Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

23.07.2026 08:52
GEORGIOU_STAVROS
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  • Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στην Αθήνα.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος και τη σωματική του κατάσταση.
  • Ο συλληφθείς ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το θύμα μετά από έντονο διαπληκτισμό.
  • Ο δράστης αρνείται ότι πήρε το κινητό του θύματος ενώ παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε το λάπτοπ του.

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Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η παρουσία του στον χώρο του εγκλήματος επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω αποτυπωμάτων που εντοπίστηκαν στο γραφείο του θύματος καθως ο δράστης ήταν σεσημασμένος.

Ο 28χρονος -που δεν είχε μόνιμη κατοικία- εντοπίστηκε στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Νικόλαο και συνελήφθη, ενώ ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογήθηκε από τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι είχε σπασμένο χέρι.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το βίντεο από τις 20 Ιουλίου, ώρες πριν εντοπιστεί δολοφονημένος ο Σταύρος Γεωργίου, όπου φέρονται να έχουν καταγραφεί δράστης και θύμα κοντά στο γραφείο του δικηγόρου.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του κατά την εξέτασή του από τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 28χρονος, κατηγορούμενος και θύμα είχαν βρεθεί το βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα.

Όπως φέρεται να υποστήριξε ο δράστης, οι δυο τους διασκέδαζαν μαζί και με άλλα άτομα το βράδυ της Δευτέρας. Στη συνέχεια ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου όπου διαπληκτίστηκαν έντονα και ο κατηγορούμενος τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου

Όπως αναφέρει το protothema, ο συλληφθείς έχει αποκαλύψει στους αστυνομικούς την αιτία του καβγά, που οδήγησε στον φονικό ξυλοδαρμό του ποινικολόγου.

Παράλληλα, ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γρταφείο.

Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να αφαίρεσε και τα υπόλοιπα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα πούλησε, καθώς δεν έχουν βρεθεί κατά τις μέχρι τώρα έρευνες.

Σεσημασμένος ο δράστης

Ο δράστης είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στην χώρα ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε ανήλικη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, το βράδυ της Τρίτης με βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ δεν φορούσε ρούχα.

Σε βάρος του 28χρονου έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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