Το αντίο της Χαρούλας Αλεξίου στη Μαίρη Λίντα: «Σώπασες αηδόνι μας – Μας άφησες θησαυρούς»

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου της Μαίρης Λίντα, με τους συναδέλφους της να αποχαιρετούν μια σπουδαία καλλιτέχνιδα που εκτός από τις μοναδικές ερμηνείες της, ξεχώρισε και για το ήθος της.

Ανάμεσά τους και η Χαρούλα Αλεξίου η οποία είπε το δικό της αντίο στη σπουδαία Μαίρη Λίντα με ένα story, χαρακτηρίζοντάς τη «αηδόνι».

«Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα» έγραψε, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7) έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο, Παρασκευή (24/7) στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, όπως επιθυμούσε η ίδια, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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