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23.07.2026 12:14

«Company»: Εντυπωσιάζει η νέα γοτθική ταινία του Κέισι Άφλεκ

23.07.2026 12:14
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Ο Κέισι Άφλεκ σκηνοθέτησε την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του και την πρώτη από το κινηματογραφικό έργο «Light of My Life» του 2019.

Το φιλμ «Company», τα γυρίσματα του οποίου ολοκληρώθηκαν νωρίτερα φέτος στο Γουίστλερ του Καναδά, είναι μια γοτθική ταινία μυστηρίου με πρωταγωνιστές τους Νικ Νόλτε («Cape Fear», «Die My Love»), Άντελαϊντ Κλέμενς («The Great Gatsby»), Μπεν Μέντελσον («The Dark Knight Rises», «The King»), Σκοτ ΜακΝέρι («A Complete Unknown», «Speak No Evil»), Έμιλι Άλιν Λιντ («We Were Liars», «Speed-the-Plow») και Κέιλι Κάουαν («Sunrise in Heaven»).

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κέισι Άφλεκ, βραβευμένου με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Manchester by the Sea», η ταινία «Company» είναι συμπαραγωγή μεταξύ των Image Nation Studios, Rabbits Black, Spooky Pictures, Artists Equity, Arcana Studio και Artemis Pictures.

Τοποθετημένη σε μια χειμωνιάτικη νύχτα του 1975, η ταινία παρουσιάζει μια μυστηριώδη γυναίκα, την Έβελιν να φτάνει απρόσκλητη σε μια εορταστική συγκέντρωση και να αφηγείται την ιστορία του Τομ, ηλικιωμένου ερημίτη που σώζει μια ηθοποιό που έχει ξεμείνει από νερό κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας στο Κολοράντο πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Για να περάσει η νύχτα, η ηθοποιός αφηγείται μια παλαιότερη ιστορία ενός ζευγαριού αγροτών που φιλοξενούν έναν προβληματικό νεαρό περιπλανώμενο, καθώς μια σειρά από φρικιαστικές δολοφονίες σκορπίζουν φόβο σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την σύνοψη, «καθώς οι ιστορίες διαφορεικών γενιών διαπλέκονται, το “Company” γίνεται ένας στοχασμός για τη θλίψη, την εκδίκηση, τη συγχώρεση και τις σιωπηλές πράξεις συμπόνιας που μπορούν να γιατρέψουν ακόμη και τις πιο βαθιές πληγές».

Οι Στίβεν Σνάιντερ και Roy Lee θα είναι οι παραγωγοί για τη Spooky Pictures. Ο Ρον Χάνσεν συνυπογράφει το σενάριο.

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