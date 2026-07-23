Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα το πιο λαμπρό αστέρι σβήνει – 30 χρόνια χωρίς την «εθνική σταρ» (Videos)

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Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 1996, η Ελλάδα «παγώνει» στην είδηση ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν είναι, πια, στη ζωή.

Η «εθνική σταρ», η γυναίκα που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στον ελληνικό κινηματογράφο, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», νικημένη από καλπάζουσα μορφή καρκίνου στο ήπαρ, σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια χώρα που αρνούταν να πιστέψει ότι το πιο λαμπρό αστέρι έσβησε…

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά με δάκρυα στα μάτια το χαμολεγαστό κορίτσι που με το ταλέντο της, την αστείρευτη ζωντάνια και το φωτεινό της χαμόγελο κατάφερε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Επί τέσσερις δεκαετίες η Αλίκη κατάφερνε να είναι συνεχώς στο προσκήνιο με πρωταγωνιστικούς ρόλους τόσο στον κινηματογράφο όσο και το θέατρο, ενώ πρωτοστατούσε στα πρωτοσέλιδα, σε διαφημίσεις και αργότερα στην τηλεόραση.

Οι θεατές μεγάλωναν με τις ταινίες της, ερωτεύονταν μέσα από τις κινηματογραφικές ιστορίες της και στο πρόσωπό της αντίκρυαζαν την αισιοδοξία που αναζητούσαν, σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να επουλώσει τα τραύματα του πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έπαιξε σε περισσότερα από 42 κινηματογραφικά έργα, γνωρίζοντας διεθνή αναγνώριση, με τις ταινίες να είναι οι αγαπημένες του κοινού μέχρι και σήμερα.

Ένα αστέρι γεννιέται…

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο ως δευτεροετής φοιτήτρια στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, με τον ρόλο της Λουιζόν στο έργο «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, ενώ έναν χρόνο αργότερα, πραγματοποιεί και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία «Το Ποντικάκι». Η πρώτη αναγνώριση του μεγάλου ταλέντου της έρχεται, όμως, με την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που της χαρίζει εξαίρετικά σχόλια και τη φέρνει σε επαφή με γνωστούς ανθρώπους του θεάματος.

Νωρίς στην καριέρα της κατάφερε να ακούσει διθυραμβικές κριτικές και να αποσπάσει το πρώτο της βραβείο ερμηνείας Α’ Γυναικείου Ρόλου, μόλις το 1960, στο 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία «Μανταλένα», με την ίδια ταινία να φθάνει και στο Φεστιβάλ Καννών, όπου έλαβε θετικές κριτικές, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στο διεθνές κοινό.

Η Φίνος Φιλμ και η λαμπρή καριέρα

Η γνωριμία της Αλίκης με τον Φιλοποίμενα Φίνο, ιδιοκτήτη της Φίνος Φιλμ, εκτοξεύει την καριέρα της, με κάθε της ταινία να γίνεται τεράστια επιτυχία και την ίδια να γίνεται αγαπητή σε όλες τις ηλικίες του κοινού.

Το 1965, η Αλίκη Βουγιουκλάκη παντρεύεται με τον συμφοιτητή και συμπρωταγωνιστή της στις περισσότερες ταινίες της, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ το 1969 φέρνει στη ζωή τον γιο τους, Γιάννη.

Από το 1970 και μετά, η Αλίκη ασχολείται αποκλειστικά με το θέατρο, έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 53 παραστάσεις. Το 1975 φέρνει, μάλιστα, στην Ελλάδα το μιούζικαλ-υπερπαραγωγή, με το έργο του Νιλ Σάιμον Καμπίρια.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν υπήρξε απλώς μια επιτυχημένη ηθοποιός, αλλά ένα σπάνιο φαινόμενο, με ταινίες-σταθμούς όπως «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η Αλίκη στο ναυτικό», «Η αρχόντισσα κι ο αλήτης», «Υπολοχαγός Νατάσσα» και δεκάδες άλλες, να σπάνε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων, διαμορφώνοντας την εικόνα της ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας της δεκαετίας του ’60.

Την ίδια ώρα, η Αλίκη υπήρξε μια οξυδερκής θιασάρχης και επιχειρηματίας που είχε την τόλμη να ανεβάσει στην Ελλάδα μεγάλες θεατρικές παραγωγές και απαιτητικά μιούζικαλ, εκσυγχρονίζοντας το εγχώριο θέατρο.

Η δημοτικότητά της και η αγάπη του κόσμου της χάρισε το χαρακτηρισμό της «Εθνικής Σταρ», ο οποίος την συνόδευε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Ακόμα και σήμερα, 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, οι ρόλοι της, τα τραγούδια της, οι ατάκες της εξακολουθούν να μένουν ζωντανά μέσα από τις ταινίες της, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να καταφέρνει τελικά να νικήσει τον χρόνο, παραμένοντας αθάνατη στη συλλογική μνήμη.

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