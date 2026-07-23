ΜΜΕ ΗΠΑ: Η απόφαση του ABC να μην καλύψει την ομιλία Τραμπ θα συνεκτιμηθεί στην επαναξιολόγηση αδειών, λέει η FCC

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Τα τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν «ζωντανά» τις ομιλίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί ο πρόεδρος της FCC, Μπράνταν Καρ.

Μάλιστα ο Καρ, διορισμένος από τον Τραμπ στην FCC, δήλωσε την Τετάρτη (νύχτα Πέμπτης στην Ελλάδα) ότι η Ομόσπονδη Εποπτική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ θα εξετάσει την απόφαση του ABC να μην μεταδώσει ζωντανά την ομιλία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Ιουλίου σχετικά με την ασφάλεια των αμερικανικών εκλογών, στο πλαίσιο της πρόωρης αναθεώρησης των αδειών εκπομπής οκτώ σταθμών που ανήκουν στο ABC. Κάτι που ακούστηκε σαν… απειλίτσα.

Στην ομιλία του Τραμπ την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές εκλογές είχαν «νοθευτεί και κλαπεί». Υποστήριξε, δε, ότι η Κίνα είχε αποκτήσει παράνομα πρόσβαση σε εκατομμύρια αρχεία ψηφοφόρων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να χειραγωγήσει τις αμερικανικές εκλογές το 2018 και το 2020. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Τραμπ, έξαλλος, επέκρινε τα δίκτυα ABC και NBC επειδή επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά τις δηλώσεις του — και δήλωσε ότι, εξαιτίας αυτού, θα έπρεπε να χάσουν τις άδειες τηλεοπτικής μετάδοσής τους. Πρόκειται για μια απειλή που έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν σε διάφορα πλαίσια. «Σε μια σπάνια κίνηση, τα κανάλια ψευδών ειδήσεων NBC και ABC δήλωσαν και τα δύο ότι δεν θα κάλυπταν αυτή την ομιλία. Ήξεραν περί τίνος επρόκειτο», δήλωσε ο Τραμπ. «Μια τέτοια απάτη θα έπρεπε να σημαίνει την ανάκληση των αδειών τους».

Σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο Καρ σημείωσε ότι η FCC έχει ξεκινήσει διαδικασία για την πρόωρη επανεξέταση των αδειών εκπομπής του ABC, για τους περιφερειακής εμβέλειας σταθμούς του, προκειμένου να αξιολογηθεί «αν λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον», και «είμαι βέβαιος ότι θα τεθούν ζητήματα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας» σχετικά με την απόφαση της Disney/ABC να μην μεταδώσει την ομιλία του Τραμπ.

«Πιστεύω ότι όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται μέσα στο Λευκό Οίκο και εκφωνεί μια σημαντική ομιλία, αυτό είναι κάτι που οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα έπρεπε να μεταδίδουν», δήλωσε ο Καρ. Ο πρόεδρος της FCC πρόσθεσε ότι «θα θεωρήσουμε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς» υπεύθυνους σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο δημοσίου συμφέροντος.

Υπάρχει μια παράδοση σύμφωνα με την οποία τα τηλεοπτικά δίκτυα μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να μην μεταδίδουν ζωντανά τις ομιλίες των προέδρων των ΗΠΑ.

Στη συνέντευξη Τύπου της FCC, η Άννα Γκόμεζ, η μόνη δημοκρατική επίτροπος της Υπηρεσίας, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Καρ ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν την ομιλία ενός προέδρου κάνοντας αναφορές για λογοκρισία και επιβολή.

«Πάντα βασίζομαι στο γεγονός ότι δεν είναι αρμοδιότητα της FCC να λέει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς πώς να λαμβάνουν τις συντακτικές τους αποφάσεις ή ποιο περιεχόμενο να μεταδίδουν στα δίκτυά τους ή στους τοπικούς τους σταθμούς», δήλωσε η Γκόμεζ. «Έχουν το δικαίωμα, βάσει της Πρώτης Τροπολογίας, να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις. Και στην πραγματικότητα, πρόκειται για λογοκρισία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αν τους πούμε ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν κάτι, αυτό είναι λογοκρισία, και αποτελεί επιβολή λόγου αν τους πούμε ότι πρέπει να το κάνουν. Επομένως, δεν υπάρχει εδώ τίποτα που να παραβιάζει οποιονδήποτε κανόνα ή νομοθετική διάταξη όσον αφορά αυτά τα δίκτυα» και πρόσθεσε πως «εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι αυτό το ασαφές κριτήριο του δημόσιου συμφέροντος χρησιμοποιείται απλώς για να τιμωρήσει τις απόψεις που δεν αρέσουν στην παρούσα κυβέρνηση και να επιβραβεύσει εκείνες που της αρέσουν. Αυτό είναι καταχρηστικό και αντίθετο προς το νόμο και το Σύνταγμα».

Τον Απρίλιο, το τμήμα ΜΜΕ της FCC εξέδωσε μια άνευ προηγουμένου εντολή που υποχρέωνε το ABC να υποβάλει εκ νέου αίτηση για άδειες χρήσης ραδιοφάσματος για τους οκτώ σταθμούς που του ανήκουν, σύμφωνα με επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα.

Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Τραμπ ζήτησε την απόλυση του Τζίμι Κίμελ λόγω ενός αστείου που έκανε ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής για την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Η FCC ανέφερε, τότε, ότι η πρόωρη επανεξέταση των αδειών του ABC γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας της υπηρεσίας σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων κατά των διακρίσεων από την Disney και το ABC, μέσω των πρακτικών του ομίλου ΜΜΕ σε θέματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ενσωμάτωσης (DEI).

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