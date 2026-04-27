Μετά τη Μελάνια και ο Τραμπ ζητά την απόλυση Κίμελ από το ABC

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ – πλήρως συντονισμένος στη γραμμή της συζύγου του Μελάνια – ζητά και αυτός την απόλυση του κωμικού Τζίμι Κίμελ από το ABC, με αφορμή σχόλιό του πριν το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο έκανε λόγο για «μέλλουσα χήρα» αναφερόμενος στην πρώτη κυρία.

«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύεται από την απαίσια τηλεθέαση που έχει, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, και του γιου μας, Μπάρον, σαν να κάθονταν στην πραγματικότητα στο στούντιό του, ακούγοντάς τον να μιλάει, που δεν ήταν και δεν θα ήταν ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: “Η Πρώτη μας Κυρία, Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα”. Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα χορού του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, φορτωμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Ήταν εκεί για έναν πολύ προφανή και δυσοίωνο λόγο. Καταλαβαίνω ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία και κανονικά δεν θα αντιδρούσαν σε τίποτα από όσα έλεγε, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πέρα ​​από τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ θα έπρεπε να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

