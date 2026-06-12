Το παράδοξο με την Εφορία – Ψάχνει τρόπο να βρει τους δικαιούχους για να τους επιστρέψει 191 εκατ.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι περιμένουν μήνες ή και χρόνια για να πάρουν χρήματα από το Δημόσιο. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη εκδοχή του ελληνικού φορολογικού παράδοξου: το κράτος να έχει έτοιμα 191 εκατ. ευρώ προς επιστροφή και να μην βρίσκει τους δικαιούχους για να τους τα δώσει.

Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Στα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταγράφονται επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατ. ευρώ που παραμένουν στα αζήτητα, όχι επειδή η ΑΑΔΕ δεν τις εγκρίνει ή καθυστερεί να τις πληρώσει, αλλά επειδή οι φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Άλλοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ, άλλοι έχουν ξεχάσει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εκκρεμεί η προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν στα κρατικά ταμεία, αναζητώντας… ιδιοκτήτη.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών εκκρεμών επιστροφών φόρων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικές εκκρεμότητες ανέρχονται σε 737 εκατ. ευρώ, με τα 191 εκατ. ευρώ να θεωρούνται ουσιαστικά «παγωμένα» λόγω αδράνειας ή παραλείψεων των δικαιούχων.

Η εικόνα αυτή φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή του προβλήματος των επιστροφών φόρων. Συνήθως οι επιχειρήσεις και οι πολίτες καταγγέλλουν καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αργά αντανακλαστικά της διοίκησης. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η φορολογική διοίκηση εμφανίζεται να κυνηγά τους φορολογούμενους και όχι το αντίστροφο.

Το γεγονός αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους του 2026 την επιτάχυνση των επιστροφών φόρων και τη μείωση των εκκρεμοτήτων που χρονίζουν. Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει επιστροφές άνω των 8 δισ. ευρώ μέσα στη χρονιά, ποσό που θεωρείται κρίσιμο για τη ρευστότητα τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση επενδύει όλο και περισσότερο στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Στόχος είναι οι περισσότερες επιστροφές να ολοκληρώνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και μειώνοντας τους χρόνους αναμονής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιστροφές ΦΠΑ, όπου επιδιώκεται ποσοστό αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης άνω του 95%. Για χιλιάδες επιχειρήσεις, οι ταχύτερες επιστροφές μεταφράζονται σε άμεση ενίσχυση της ρευστότητας και καλύτερο προγραμματισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί συστήματα ανάλυσης κινδύνου προκειμένου να διαχωρίζει τις υποθέσεις που μπορούν να διεκπεραιωθούν άμεσα από εκείνες που απαιτούν πρόσθετο έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να επιταχύνονται οι πληρωμές προς τους συνεπείς φορολογούμενους και να επικεντρώνονται οι έλεγχοι στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικού κινδύνου.

Σημαντικό ρόλο διατηρεί και η λεγόμενη «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ, στην οποία εντάσσονται επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό φορολογικής συνέπειας. Οι επιχειρήσεις αυτές απολαμβάνουν προτεραιότητα στις επιστροφές φόρων, καθώς θεωρούνται χαμηλού κινδύνου και διαθέτουν θετικό ιστορικό συμμόρφωσης.

Μέχρι να αποδώσουν πλήρως οι νέες διαδικασίες, πάντως, το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο παραμένει το ίδιο: σε μια χώρα όπου οι φορολογούμενοι συνήθως περιμένουν το κράτος, υπάρχουν σήμερα 191 εκατ. ευρώ που περιμένουν τους φορολογούμενους. Και αυτό είναι ίσως το πιο παράδοξο φορολογικό φαινόμενο της χρονιάς.

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