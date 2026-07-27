Έξοδος αδειούχων: Στο 100% η πληρότητα στα πλοία  – «Βουλιάζει» το λιμάνι του Πειραιά από ταξιδιώτες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και οι διακοπές είναι κοντά για τους αδειούχους.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες ταξιδιώτες, με τις βαλίτσες στο χέρι, περιμένουν υπομονετικά την επιβίβασή τους, βάζοντας πλώρη για καλοκαιρινούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤΝews, στους καταπέλτες των πλοίων σχηματίζονται από νωρίς ουρές αυτοκινήτων, με τα περισσότερα να είναι φορτωμένα μέχρι την οροφή με τις απαραίτητες αποσκευές.

Το Λιμενικό Σώμα υπενθυμίζει στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την επιβίβαση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες αλλά και η Σκόπελος, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, και οι ξένοι τουρίστες που βρίσκονται στη χώρα δεν χάνουν την ευκαιρία να επισκεφθούν κάποιο από τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους, οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον… Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά αναφέρθηκε σε πτήση της Olympic Air για Πάρο – Γύρισε στο «Ελ. Βενιζέλος» – Ακόμη και αν υπήρξε εστία, δεν εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, λέει η Πυροσβεστική

Τραγωδία στην Ηλεία: 62χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό με αλυσοπρίονο

Σύρος: Καρέ καρέ η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού και η καταδίωξη στα σκαλοπάτια











