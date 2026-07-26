«Όπου φύγει φύγει» οι αδειούχοι του Ιουλίου: Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η έξοδος των εκδρομέων – Πάνω από 100 αναχωρήσεις πλοίων (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυξημένη είναι και σήμερα η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων και των εκδρομέων προς τα νησιά.

Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρωνικό. Συνολικά, έως το τέλος της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 55 αναχωρήσεις πλοίων προς τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση από νωρίς το πρωί, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν νησιά όπως η Αίγινα και το Αγκίστρι για μονοήμερες ή σύντομες αποδράσεις, λόγω της μικρής απόστασης από την Αττική και του χαμηλότερου κόστους μετακίνησης.

Όπως αναφέρθηκε, ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής για τους συγκεκριμένους προορισμούς μπορεί να κοστίσει περίπου 25 ευρώ, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν λίγες ώρες ξεκούρασης και μπάνιο στη θάλασσα χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες πύλες του λιμανιού, ενώ συνολικά οι αναχωρήσεις από όλα τα λιμάνια της Αττικής ξεπερνούν σήμερα τις 100.

Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί πολίτες ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Δύο 19χρονοι πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου

Παρ΄ ολίγον τραγωδία στην Ryanair: Συγκλονίζει η 34χρονη που έσωσε τον Σέρβο από το σπασμένο παράθυρο – «Δε θα ξεχάσω, τον ήχο που τον ρουφούσε»

Βόλος: Γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης λόγω υπερβολικού αλκοόλ

