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26.07.2026 12:46

Φαίη Μαυραγάνη: Αυλαία για το «Καλημέρα» – Aνανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές

26.07.2026 12:46
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Με έναν σύντομο απολογισμό για τα δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ και πολλά ευχαριστώ στους συνεργάτες της και τους τηλεθεατές έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική η Φαίη Μαυραγάνη.

«Τελειώνουμε τη σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο… Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ; Δύο υπέροχα χρόνια!», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο, που μας ανοίγετε τα σπίτια σας, μας αποδέχεστε, μας στηρίζετε… Ραντεβού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου», πρόσθεσε.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 15:30
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