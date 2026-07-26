Φαίη Μαυραγάνη: Αυλαία για το «Καλημέρα» – Aνανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές

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Με έναν σύντομο απολογισμό για τα δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ και πολλά ευχαριστώ στους συνεργάτες της και τους τηλεθεατές έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική η Φαίη Μαυραγάνη.
«Τελειώνουμε τη σεζόν αυτό το Σαββατοκύριακο… Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ; Δύο υπέροχα χρόνια!», ανέφερε η παρουσιάστρια.
«Ευχαριστούμε τον κόσμο, που μας ανοίγετε τα σπίτια σας, μας αποδέχεστε, μας στηρίζετε… Ραντεβού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου», πρόσθεσε.
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