Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Προς γενική κατάργηση το τέλος επιτηδεύματος”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ βγάζουν και τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων”

ΕΣΤΙΑ: “Η Κυβέρνησις σκανδαλίζεται: 10 Ύπουργεία υπό έρευνα!”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Μονομέτωπος αγώνας κατά της Δεξιάς- Αναψηλάφηση για τη Novartis ζητά η Κουμουνδούρου”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” “

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”

Documento: “Να ανοίξει πάλι ο φάκελος Novartis”

REAL NEWS: “Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν”

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση οι αποκαλύψεις του Σαλμά”

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