Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Προς γενική κατάργηση το τέλος επιτηδεύματος”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ βγάζουν και τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων”
ΕΣΤΙΑ: “Η Κυβέρνησις σκανδαλίζεται: 10 Ύπουργεία υπό έρευνα!”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Μονομέτωπος αγώνας κατά της Δεξιάς- Αναψηλάφηση για τη Novartis ζητά η Κουμουνδούρου”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” “
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”
Documento: “Να ανοίξει πάλι ο φάκελος Novartis”
REAL NEWS: “Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν”
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση οι αποκαλύψεις του Σαλμά”
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