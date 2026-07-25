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25.07.2026 08:09

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

25.07.2026 08:09
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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Επαγγέλματα με μισθούς πάνω απο 3.000 ευρώ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ με τα σπιτάκια ανακύκλωσης!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων”

ΕΣΤΙΑ: “Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας απο τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “SOS για 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΜΕΓΑ-ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Ή 72 ΔΟΣΕΙΣ;”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Μας τρομάζει η ΑΙ, αλλά τη χρησιμοποιούμε”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Με δυνατό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής τους “επιστρέφουμε” τον λογαριασμό”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ”

ΤA NEA: “ΕΝΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ- ΤΟ ΜΕΤΡΟ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΕΘ”

ΚONTRA: “ΚΟΒΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΣΑΜΑΡΑ”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στα όρια φούσκας ή διόρθωσης η Wall Street”

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