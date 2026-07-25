Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Επαγγέλματα με μισθούς πάνω απο 3.000 ευρώ”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΕΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ με τα σπιτάκια ανακύκλωσης!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων”
ΕΣΤΙΑ: “Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας απο τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “SOS για 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΜΕΓΑ-ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Ή 72 ΔΟΣΕΙΣ;”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Μας τρομάζει η ΑΙ, αλλά τη χρησιμοποιούμε”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Με δυνατό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής τους “επιστρέφουμε” τον λογαριασμό”
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: “ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ”
ΤA NEA: “ΕΝΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΣ- ΤΟ ΜΕΤΡΟ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΕΘ”
ΚONTRA: “ΚΟΒΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΣΑΜΑΡΑ”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στα όρια φούσκας ή διόρθωσης η Wall Street”
Διαβάστε επίσης:
Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ
Συγκατοίκησαν χθες(23/7) Alpha και Mega στην πρώτη θέση τηλεθέασης
ΣΚΑΪ: Δύο δικηγόροι, ένα επίθετο, ένα μπάχαλο στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.