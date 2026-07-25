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25.07.2026 09:08

Η μεγάλη φυγή: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου – Περισσότεροι από 50.000 αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής

25.07.2026 09:08
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Κορυφώνεται σταδιακά η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.
  • Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 113 απόπλοι πλοίων από τα τέσσερα μεγάλα λιμάνια, μεταφέροντας περισσότερους από 50.000 επιβάτες προς τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.
  • Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συνιστά στους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στις αποβάθρες αναχώρησης λόγω της έντονης κίνησης.
  • Οι προκρατήσεις για το Σαββατοκύριακο δείχνουν ότι η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί, με χιλιάδες επιβάτες να έχουν προγραμματίσει την αναχώρησή τους.

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Κορυφώνεται σταδιακά η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού, ενώ αυξημένη αναμένεται να παραμείνει η κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Λιμενικό είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να τα ταξιδέψουν καλό είναι να βρίσκονται στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λίγο νωρίτερα λόγω της αυξημένης κίνησης.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα τέσσερα μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 απόπλοι πλοίων, με 50.917 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 22 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν 24.545 επιβάτες, 4.054 Ι.Χ. οχήματα, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια, με 10.079 επιβάτες, 1.161 Ι.Χ. οχήματα, 50 φορτηγά και 356 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 19 απόπλοι πλοίων. Συνολικά αναχώρησαν 12.019 επιβάτες, 2.571 Ι.Χ. οχήματα, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα.

Από το Λαύριο εκτελέστηκαν 12 δρομολόγια, με 4.274 επιβάτες, 1.127 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Οι εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό Σώμα, το Σάββατο 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τέσσερα λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες.

Από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά και τις πύλες Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, με εκτιμώμενο αριθμό 22.759 επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί τέσσερα δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 3.430 επιβάτες, εκ των οποίων 505 με υδροπτέρυγα και 2.925 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Από τη Ραφήνα προβλέπεται να εκτελεστούν 14 δρομολόγια, με 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο επτά δρομολόγια, με 2.715 επιβάτες.

Για την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι προκρατήσεις δείχνουν συνολικά 25.361 αναχωρήσεις επιβατών από τα λιμάνια της Αττικής. Από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια, με 16.292 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό αναμένεται να πραγματοποιηθούν τέσσερα δρομολόγια υδροπτέρυγων και 24 επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, με συνολικά 2.149 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια, με 4.829 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 13 δρομολόγια, με 2.091 επιβάτες.

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