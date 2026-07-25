Απότομη μετάβαση από τον Ιούλιο στον Σεπτέμβρη: Στους ρυθμούς της κακοκαιρίας η χώρα πριν την επιστροφή του καλοκαιριού!

Takeaways by to pontiki AI Η χώρα επηρεάζεται σήμερα από κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, ενισχυμένους ανέμους έως οκτώ μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά μέσα στην ημέρα, με τη βελτίωση του καιρού να ξεκινά από το μεσημέρι και μετά.

Από την Κυριακή προβλέπεται βαθμιαία επιστροφή του καλοκαιριού με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται ακόμα αυτή την ώρα η χώρα και εμείς μεταβήκαμε απότομα από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβρη. Η δροσιά κυριαρχεί και οι άνεμοι τοπικά παίρνουν τα πάνω τους.

Ωστόσο από αύριο βαθμιαία επανέρχεται το καλοκαίρι μας με ευχάριστες συνθήκες.

Η εξέλιξη των φαινομένων

Πιο αναλυτικά σήμερα Σάββατο η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι νωρίς το πρωί στα ανατολικά παράκτια της Μαγνησίας και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στις Σποράδες τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι το πρωί, ενώ στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Επίσης βροχές θα έχουμε και στην Ανατολική Στερεά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 6 μποφόρ και έως 7 με 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο.

Οι ψυχρές αέριες μάζες θα ρίξουν κι άλλο τη θερμοκρασία κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Στερεά, στη Θεσσαλία, στη Θράκη, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και κάποιες βροχές που θα έχουν εκτονωθεί έως το μεσημέρι, οπότε και ο καιρός θα βελτιωθεί για να έχουμε το βράδυ ξαστεριά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ στις γύρω θάλασσες και η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από τους 17 έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ανεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη με νεφώσεις θα ξεκινήσει η ημέρα, όμως γρήγορα ο καιρός θα γίνει αίθριος. Βαρδάρης στο Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και το θερμόμετρο θα δείξει από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή στις παραλίες από την Κυριακή

Από την Κυριακή η ηλιοφάνεια και οι ευχάριστες θερμοκρασίες θα μας επιτρέψουν να κρύψουμε τις ομπρέλες βροχής και να χρησιμοποιήσουμε τις θαλάσσης.

Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι μπροστά μας…μπόρα ήταν και περνάει..!

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 35χρονος μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με τον 28χρονο λίγη ώρα μετά το έγκλημα

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»



