Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό τάννερ στον Κόλπο του Ομάν – «Επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο τέσσερις φορές»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε τροχιά νέας κλιμάκωσης παραμένει η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή (24/07) στην «εξουδετέρωση» πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχείρησε επανειλημμένα να παραβιάσει το ναυτικό μπλόκο στον Κόλπο του Ομάν.

Όπως δήλωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM, Τιμ Χόκινς, το τάνκερ προσπάθησε τουλάχιστον τέσσερις φορές να σπάσει τον αποκλεισμό, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις που δέχθηκε.

«Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες από το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άτομα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την τύχη του πληρώματος ή τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης:

«Αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή»: Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία

Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία: «Η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις» – Νέες εκκενώσεις (Videos)



