search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 09:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 08:25

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό τάννερ στον Κόλπο του Ομάν – «Επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο τέσσερις φορές»

25.07.2026 08:25
hormuz 44- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε τροχιά νέας κλιμάκωσης παραμένει η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή (24/07) στην «εξουδετέρωση» πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιχείρησε επανειλημμένα να παραβιάσει το ναυτικό μπλόκο στον Κόλπο του Ομάν.

Όπως δήλωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM, Τιμ Χόκινς, το τάνκερ προσπάθησε τουλάχιστον τέσσερις φορές να σπάσει τον αποκλεισμό, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις που δέχθηκε.

«Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες από το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άτομα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την τύχη του πληρώματος ή τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης:

«Αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή»: Διαδηλωτές υπέρ του Μαδούρο έκαψαν την αμερικανική και την ισραηλινή σημαία

Τραμπ: Ο Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία: «Η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις» – Νέες εκκενώσεις (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
santorini sonae ifaisteio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των επιστημόνων το ηφαίστειο της Σαντορίνης – Έρευνα με αυτόνομο υποβρύχιο όχημα νέας γενιάς

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία με περισσότερους από 58.000 κεραυνούς – Στην Ιστιαία Ευβοίας το μεγαλύτερο ύψος βροχής

SUPER_MARKET_FILE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αρχίζει τη Δευτέρα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για τις μειώσεις τιμών – Ο στόχος για τα βασικά προϊόντα

psoriasis_new
ΥΓΕΙΑ

Το καλοκαίρι βοηθά την ψωρίαση, αλλά η θεραπεία δεν πάει διακοπές: Τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία και το πρόσθετο όφελος

hormuz 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό τάννερ στον Κόλπο του Ομάν – «Επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο τέσσερις φορές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

kakokairia attiki aytokinhta – new
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Δρόμοι - ποτάμια, κατάρρευση σκαλωσιάς, ζημιές σε ΙΧ από πτώσεις δέντρων- Σάρωσαν όλη την Ελλάδα τα έντονα φαινόμενα (Photos/Video)

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 09:01
santorini sonae ifaisteio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των επιστημόνων το ηφαίστειο της Σαντορίνης – Έρευνα με αυτόνομο υποβρύχιο όχημα νέας γενιάς

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία με περισσότερους από 58.000 κεραυνούς – Στην Ιστιαία Ευβοίας το μεγαλύτερο ύψος βροχής

SUPER_MARKET_FILE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αρχίζει τη Δευτέρα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για τις μειώσεις τιμών – Ο στόχος για τα βασικά προϊόντα

1 / 3