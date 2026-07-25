Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία: «Η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις» – Νέες εκκενώσεις (Videos)

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Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.
Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).
Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».
Εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.
Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.
Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».
Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.
Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στην περιοχή ενώ διαμηνύει ότι η κυβέρνησή του έχει αναπτύξει «όλους τους διαθέσιμους πόρους» περιγράφοντας την κατάσταση δραματική.
Το τεράστιο πύρινο μέτωπο κοντεύει να ενωθεί με την πυρκαγιά στη γειτονική Καστίγια υ Λεόν, δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Νικανόρ Σεν Βέλεζ. «Είναι πολύ άσχημα νέα», είπε σε δημοσιογράφο.
Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς στην περιοχή Καστίλλη και Λεόν χρησιμοποιώντας γεωργικά μηχανήματα, κατά παράβαση της απαγόρευσης.
Ένα ακόμη άτομο ερευνάται για το ίδιο περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία.
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