Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία: «Η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις» – Νέες εκκενώσεις (Videos)

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλες πυρκαγιές πλήττουν τη νοτιοδυτική Γαλλία, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν επτά δήμους στην περιοχή της Ζιρόντ για προληπτικούς λόγους.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων που έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις.

Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στα περίχωρα της Μαδρίτης προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις της NASA, οι οποίες είχαν εκκενωθεί έγκαιρα για λόγους ασφαλείας.

Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι η κατάσταση παραμένει δραματική λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη ατόμου για πρόκληση πυρκαγιάς.

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Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).

🇫🇷 | Panique totale à #Biscarrosse, où des centaines de #touristes et d'habitants quittent la #ville alors que l'#incendie se rapproche. Malgré la mobilisation de 800 #pompiers le feu continue de progresser. 🔥 pic.twitter.com/OtuwJQRD8L — Instant Actu (@Inst_Actu) July 23, 2026

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

À Biscarrosse dans les Landes, une écurie a relâché les chevaux, qui se sont enfuis en pleine ville, pour échapper à l' #incendie

Auteur inconnu pic.twitter.com/gMHCAKzS8O July 24, 2026

Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη

Εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες είναι ένα από τα τρία στον πλανήτη που απαρτίζουν το δίκτυο DSN (Deep Space Network). Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η διάταξή τους είναι τέτοια ώστε «καθώς η Γη περιστρέφεται, τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα κεραιών να μπορεί πάντα να έρχεται σε επαφή με τα διαστημικά σκάφη», αναφέρει η NASA στον ιστότοπό της.

«Αδύνατο να ελεγχθεί η φωτιά»

Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στην περιοχή ενώ διαμηνύει ότι η κυβέρνησή του έχει αναπτύξει «όλους τους διαθέσιμους πόρους» περιγράφοντας την κατάσταση δραματική.

WATCH: 40,000 evacuated or forced indoors as Spain’s Madrid region battles ‘worst fire’ in its history pic.twitter.com/hoN8BzwLg8 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

Το τεράστιο πύρινο μέτωπο κοντεύει να ενωθεί με την πυρκαγιά στη γειτονική Καστίγια υ Λεόν, δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Νικανόρ Σεν Βέλεζ. «Είναι πολύ άσχημα νέα», είπε σε δημοσιογράφο.

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς στην περιοχή Καστίλλη και Λεόν χρησιμοποιώντας γεωργικά μηχανήματα, κατά παράβαση της απαγόρευσης.

Ένα ακόμη άτομο ερευνάται για το ίδιο περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία.

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