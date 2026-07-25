Κακοκαιρία με περισσότερους από 58.000 κεραυνούς – Στην Ιστιαία Ευβοίας το μεγαλύτερο ύψος βροχής

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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Παρασκευή (24/07) πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο αριθμός των κεραυνών που καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα σημαντικότερα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα –συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής–, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 22:40 καταγράφηκε στην Ιστιαία Ευβοίας, όπου έπεσαν 66,6 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr.

Καταγράφηκαν περισσότερες από 58.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

Την ίδια ώρα, δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 έδειξαν ότι έως τις 22:20 είχαν καταγραφεί περισσότερες από 58.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας, με σχεδόν τις μισές να εκδηλώνονται πάνω από την ξηρά.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν στα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (25/07), παρουσιάζοντας ωστόσο σταδιακή εξασθένηση.

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