Γαλλία: Ασκούμενη στο ΝΑΤΟ συνελήφθη για κατασκοπεία

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Καναδή κινεζικής καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας.

«Είναι ύποπτη για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτης χώρας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε ο εισαγγελέας σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός της, δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ή ύποπτη ήταν ασκούμενη στο «SHAPE», μια εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Μονς του Βελγίου.

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