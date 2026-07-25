Τρόμος σε ζωντανή μετάδοση από το Μπορντό: Εξερράγη φιάλη υγραερίου κοντά σε τηλεοπτικό συνεργείο (Video)

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Στιγμές τρόμου έζησε τηλεοπτικό συνεργείο του γαλλικού δικτύου M6, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη σε κοντινή απόσταση από δημοσιογράφο που μετέδιδε ζωντανά την καταστροφική επέλαση της πυρκαγιάς στο Μπορντό.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καπ-Φερέ. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, μια τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε στον ουρανό, συνοδευόμενη από έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Η κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της έκρηξης πριν το σήμα διακοπεί εσπευσμένα για την ασφάλεια του τηλεοπτικού συνεργείου.

Η πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία παραμένει ανεξέλεγκτη, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

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