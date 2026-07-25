Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας Ισπανία και Γαλλία: Ενώθηκαν δύο γιγάντια μέτωπα έξω από τη Μαδρίτη, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους (Photos/Videos)

Takeaways by to pontiki AI Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται υπό περιορισμό λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών σε Ισπανία και Γαλλία.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στη Μαδρίτη, δύο μεγάλα μέτωπα ενώθηκαν σχηματίζοντας τη «Δυτική Σιέρα», ενώ οι φλόγες πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της NASA χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι αρχές διέταξαν μαζικές εκκενώσεις περιοχών καθώς η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό και έχει καταστρέψει ήδη 190.000 στρέμματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε εναέρια μέσα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ενώ η Ελλάδα συνδράμει στην κατάσβεση με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Ισπανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών αυτών πυρκαγιών.

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Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού εξαιτίας της πύρινης κόλασης που «καταπίνει» τα πάντα στο πέρασμά της σε Ισπανία και Γαλλία, με τις Αρχές να δίνουν διαρκώς νέες εντολές εκκένωσης καθώς τα πύρινα μέτωπα παραμένουν εκτός ελέγχου.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη γύρω από τη Μαδρίτη, καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μετωπο, που ονομάστηκε από τις αρχές «Δυτική Σιέρα».

Πρόκειται για το δυσμενέστερο σενάριο που φοβούνταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση της φωτιάς.

Τα δύο μέτωπα, στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και στη Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν. Ο νομάρχης της Μαδρίτης Φρανσίσκο Μαρτίν χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι οι φλόγες κινούνται προς το Νάβας ντελ Ρέι, δυτικά της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

«Αδύνατο να ελεγχθεί η φωτιά»

Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι φλόγες πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της NASA

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσε και η επιβεβαίωση της NASA ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το συγκρότημα Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), έναν από τους τρεις σταθμούς του δικτύου Deep Space Network, μέσω του οποίου διατηρείται η επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών, οι οποίες θα εκτιμηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Μαζικές εκκενώσεις και στη Γαλλία

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ η πυρκαγιά στον κόλπο του Αρκασόν συνεχίζει να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα και σχεδόν 100 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση επτά δήμων, καθώς η φωτιά κινείται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και με σκάφη, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού οδικού άξονα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει «στον μέγιστο βαθμό» τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές πρωτοφανείς.

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αποστέλλοντας τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία.

Παράλληλα, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή της Μαδρίτης με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.

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