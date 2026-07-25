ChatGPT: Η OpenAI επιβεβαιώνει παγκόσμιο «μπλακ άουτ»

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Χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, αναφέρουν μια διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, ChatGPT.

Το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές των διαδικτυακών υπηρεσιών, δείχνει μια απότομη αύξηση στις αναφορές που υποβάλλονται από χρήστες για προβλήματα στο ChatGPT από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το ζήτημα φαίνεται να επηρεάζει εξίσου τους δωρεάν χρήστες και τους συνδρομητές.

Τα πιο συχνά αναφερόμενα προβλήματα περιλαμβάνουν:

Αποτυχία σύνδεσης και σφάλματα ταυτοποίησης (authentication)

Μη φόρτωση του ιστορικού συνομιλιών

Απροσδόκητη αποσύνδεση χρηστών (sign-out)

Μηνύματα «Μη διαθέσιμη υπηρεσία» (Service unavailable) κατά την υποβολή εντολών (prompts)

Αποτυχία φόρτωσης των συνομιλιών

Πολλοί χρήστες έχουν επίσης καταφύγει στο X για να αναφέρουν ότι έχουν κολλήσει σε οθόνες φόρτωσης ή ότι αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προηγούμενες συνομιλίες.

Η σελίδα κατάστασης (status page) της OpenAI αναφέρει ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η OpenAI επιβεβαίωσε το πρόβλημα, αναφέροντας ότι έχει εφαρμόσει μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος και «παρακολουθεί την ανάκαμψη του συστήματος».

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την αιτία της διακοπής ούτε έχει δώσει ένα εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της υπηρεσίας.

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