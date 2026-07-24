Νέος γύρος κόντρας Γεωργιάδη – Σαλμά για τη Novartis: «Σερβίρει ξαναζεσταμένο φαγητό» – «Πλαστά τα έγγραφα που δημοσίευσε» – Ο ρόλος του… ChatGPT

Takeaways by to pontiki AI Ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάριος Σαλμάς αντάλλαξαν κατηγορίες σε ραδιοφωνική εκπομπή σχετικά με έγγραφα για την υπόθεση Novartis και την άρση ασυλίας του κ.

Γεωργιάδης απέδωσε σε τεχνικό σφάλμα του λογισμικού ChatGPT τις ανακρίβειες στο έγγραφο που δημοσίευσε, ενώ ο κ.

Σαλμάς προανήγγειλε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι δύο πολιτικοί διαφώνησαν έντονα για την υπόθεση του προστίμου του ΕΟΠΥΥ προς το διαγνωστικό εργαστήριο του κ.

Σαλμά και τη διαχείριση της έρευνας για τη Novartis.

Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο κ.

Σαλμάς επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, ενώ ο κ.

Σαλμάς χαρακτήρισε τις καταγγελίες του υπουργού ως ψευδείς και αβάσιμες.

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Νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά σημειώθηκε με τοποθετήσεις των δύο πολιτικών σε ραδιοφωνική εκπομπή του Alpha Radio 98,9.



Στο επίκεντρο της νέας κόντρας βρέθηκε φωτογραφία εγγράφου που ανάρτησε χθες ο κ. Γεωργιάδης στον λογαριασμό του στο Χ, καταγγέλλοντας ότι ο κ. Σαλμάς είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ.



«Θα του κάνω μήνυση» διαμήνυσε ο κ. Σαλμάς, μιλώντας στην εκπομπή, σημειώνοντας ότι το έγγραφο που δημοσίευσε ο κ. Γεωργιάδης είναι πλαστό και αναφέρει λανθασμένα τόσο το όνομά του όσο και το όνομα ενός δικηγόρου που δεν υπάρχει.

Ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε στην άρση της ασυλίας του, την οποία αποφάσισε η Βουλή μετά από μήνυση του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. «Σε μια συνέντευξη, αναφέρθηκα δύο λεπτά στην Υγεία και είπα ότι ξέρω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί στα νοσοκομεία» είπε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο γεγονός. Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή, ο υπουργός Υγείας τον μήνυσε επειδή θέλει να μπαίνει στο κάδρο.



Ο κ. Σαλμάς χαρακτήρισε επίσης «ψέμα» τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ότι έγινε έρευνα στο κινητό του. «Δεν υπήρξε άρση απορρήτου για τους 10 πολιτικούς. Ούτε για τον κ. Γεωργιάδη», πρόσθεσε.

Ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε και στην παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη στον κ. Φρουζή της Novartis για διαφήμιση της εταιρείας με banner 2.000 ευρώ, επιμένοντας στη θέση του ότι η υπόθεση Novartis πρέπει να ξανανοίξει. «Ποιοι Έλληνες πολιτικοί γνώριζαν από το 2015 ότι οι αμερικανικές αρχές ερευνούν υπόθεση αθέμιτων πρακτικών της Novartis στην Ελλάδα; Ο Σαλμάς και ο Γεωργιάδης», ανέφερε. Η ενημέρωση είχε γίνει από τον δικηγόρο των προστατευόμενων μαρτύρων Παύλο Σαράκη.



«Δύο υπουργοί Υγείας μαθαίνουμε ότι κάνουν έρευνα για αθέμιτες πρακτικές εταιρείας την Ελλάδα. Ο Γεωργιάδης δεν το λέει πουθενά και δεν εισφέρει τίποτα στην έρευνα. Ο κ. Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ. Και δεν ενημερώνει τον πρωθυπουργό; Να απαντήσει ο Μητσοτάκης αν ενημερώθηκε ή όχι», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Σαλμά, ο ίδιος ενημέρωσε ιδιοκτήτη ιστοσελίδας, για να ξεκινήσει δημοσιογραφική έρευνα στην Ελλάδα.





Γεωργιάδης: Ζήτησα από το ChatGPT να καθαρίσει το έγγραφο και τα έκανε σαλάτα





Ο υπουργός Υγείας, που ζήτησε να πάρει τον λόγο, κάτι που έγινε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης του κ. Σαλμά, απάντησε ότι ανέβασε νέα εκδοχή του εγγράφου, εξηγώντας ότι οι αλλοιώσεις στα ονόματα οφείλονταν σε παρέμβαση του ChatGPT.



«Επειδή δεν φαινόντουσαν καλά, τα έβαλα στο ChatGPT για να καθαρίσουν τα γράμματα. Εκεί άλλαξαν τα ονόματα, κι επειδή το αμφισβήτησε, πήγα το πρωί στο δικαστήριο, πήρα τα κανονικά έγγραφα και τα δημοσίευσα. Ζήτησα από το ChatGPT να καθαρίσει το έγγραφο και τα έκανε σαλάτα. Δεν περίμενα ότι θα αμφισβητήσει το έγγραφο», είπε.

Ερωτηθείς για τη μήνυση που προανήγγειλε εις βάρος του ο κ. Σαλμάς, απάντησε: «Δεν μπορεί να μου κάνει καμία μήνυση. Σας είπα ότι το έγγραφο που έχω παρουσιάσει στο Χ έχει κατατεθεί στο δικαστήριο από την κυρία Μαραγγέλη και τον δικηγόρο της. Δεν το έχει αμφισβητήσει ο κ. Σαλμάς ούτε στον πρώτο, ούτε στον β’ βαθμό. Εγώ το πήρα από τα δικαστικά έγγραφα».

Επίσης, στην παρέμβασή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κ. Σαλμάς σερβίρει «ξαναζεσταμένο φαγητό της σκευωρίας Novartis» επειδή δεν του βγαίνει η κατηγορία για τον διαγωνισμό με τα απόβλητα των νοσοκομείων. Για το μήνυμα προς τον κ. Φρουζή με στόχο να υπάρξει διαφημιστική δαπάνη σε ιστοσελίδα, ανέφερε ότι το sms υπήρχε στη δικογραφία της Novartis και δεν υπάρχει καινούριο στοιχείο. Όπως είπε, κατά την έρευνα της υπόθεσης, του έψαξαν το κινητό του και τα μηνύματα που αντάλλαξε και δεν βρήκαν τίποτα πλην αυτού.



Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε ότι ο κ. Σαλμάς τον κάλεσε στο γραφείο του και τον ενημέρωσε για την έρευνα των Αμερικανικών αρχών για την εταιρεία Novartis, ενώ στη συνέχεια τον ενημέρωσε ο κ. Σαράκης. «Για την ιστορία να πω ότι το είπα και στον κ. Σαμαρά και στον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην υπόθεση του προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη, σχολιάζοντας ότι όσα έχει πει ο κ. Σαλμάς «είναι γνωστά από τη δικογραφία. Για να μην υπερασπιστεί τις ψευδείς καταγγελίες για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία, έριξε την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis», πρόσθεσε.

Το πρόστιμο από ΕΟΠΥΥ

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι ψάχνει πώς σβήστηκε το πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ στο διαγνωστικό εργαστήριο του κ. Σαλμά επί ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν συνηθίζει ο ΕΟΠΥΥ να σβήνει αιτιολογημένα πρόστιμα. Το 2019 έγινε, έναν μήνα πριν φύγουν (από την κυβέρνηση).



Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ένα μήνα πριν φύγουν αποφάσισε ο ΕΟΠΥΥ να διαγράψει πρόστιμο που εμπλέκεται βουλευτής της ΝΔ;», αναρωτήθηκε, λέγοντας ότι ο κ. Σαλμάς «πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πήγε να γίνει whistle blower. Δεν έγινε για τους χι λόγους και βρισκόμενος χωρίς προστασία βρέθηκε εμπλεκόμενος στη σκευωρία».

Αμέσως μετά την παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη, ο κ. Σαλμάς επικοινώνησε εκ νέου με την εκπομπή, ζητώντας τον λόγο, για να απαντήσει για την υπόθεση του προστίμου. Όπως ανέφερε, η υπόθεση είχε ξεκινήσει από τον Παύλο Πολάκη το 2016 και μπήκε στο αρχείο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης το δημιούργησαν και ο ΕΟΠΥΥ είπε ότι δεν υπάρχει ζημία και οι εισαγγελείς που ζήτησαν την άρση της ασυλίας μου έθεσαν την υπόθεση το αρχείο. Για ποια παράβαση που δεν υπήρξε και για ποιο πρόστιμο που δεν υπήρξε με βάση το πόρισμα μιλά ο κ. Γεωργιάδης;» ρώτησε. Σύμφωνα με τον κ. Σαλμά, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για μια υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί και «υιοθετεί την υπόθεση του Πολάκη».

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