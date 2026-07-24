Ανδρουλάκης: Επίθεση σε Μητσοτάκη για θεσμούς, συναινέσεις και σπιτάκια ανακύκλωσης – «Θα μας κάνει μαθήματα θεσμικότητας “το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα;”»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό για τον τρόπο διακυβέρνησης, καταγγέλλοντας θεσμική παρακμή και συστηματική αμφισβήτηση του Συντάγματος.

Ανδρουλάκης απέρριψε τα αιτήματα της κυβέρνησης για συγγνώμη, παραθέτοντας σειρά σκανδάλων και υποθέσεων που, κατά την άποψή του, εκθέτουν τη χώρα διεθνώς.

Σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αλλαγή του άρθρου 110 για την ενίσχυση της συναίνεσης και υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις που θωρακίζουν τη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες Αρχές.

Ανδρουλάκης τόνισε πως η πολιτική αλλαγή που προτείνει το κόμμα του στοχεύει σε μια νέα κουλτούρα διακυβέρνησης με διαφάνεια και λογοδοσία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θέτοντας ως προϋπόθεση τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα.

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Για «εκτροπή» και ασυνέπεια ως προς τις διαβεβαιώσεις και τις διακηρύξεις ότι η ΝΔ και ο ίδιος προσωπικά είναι θεματοφύλακες των θεσμών κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση με τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», ενώ σε σχέση με τη συναίνεση που ζητά η πλειοψηφία από το ΠΑΣΟΚ στην τρέχουσα διαδικασία της προτείνουσας Βουλής, επιχείρησε μια «ντρίμπλα» λέγοντας πως δεσμεύεται να συναινέσει από σήμερα στην αναθεώρηση του άρθρου 110, για τον τρόπο αναθεώρησης του Συντάγματος, προτείνοντας 180 ψήφους και στις δύο φάσεις, για την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Από την έναρξη της ομιλίας του μάλιστα, επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αναφορά στον Γρηγόρη Δημητριάδη, καταλογίζοντας ουσιαστικά στην κυβέρνηση πρακτικές «μαφίας».

Αφού κατήγγειλε τη ΝΔ (και όχι μόνο) για μετωπικές επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής διερωτήθηκε ποιος είναι ο συνεπής «εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας και της ευρωπαϊκής κανονικότητας και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας;» ή εμείς που «όπως τότε καταδικάζαμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς και τη διάκριση των εξουσιών σήμερα μπαίνουμε εμπόδιο σε σκοτεινές πρακτικές που πληγώνουν τη δημοκρατία;».

«Όχι» μαθήματα για θεσμούς από όσους υιοθετούν πρακτικές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας

Και κλιμάκωσε λέγοντας, παραπέμποντας στις συνεντεύξεις Γρ. Δημητριάδη:

«Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος; Το “αφεντικό” που “δεν έφαγε τη σφαίρα”; Σας κολακεύουν κ. πρωθυπουργέ αυτές οι αναφορές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας; Στην δημοκρατία το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός κι όχι εσείς. Αλλά που να α τα μάθουν όλα αυτά οι πρωταθλητές τους θράσους».

Εγκάλεσε τον πρωθυπουργό για το ότι στην ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ είπε πως η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ζητήσει συγνώμη. «Για τι να σας πρωτοζητήσουμε συγγνώμη;» διερωτήθηκε. « Για το σκάνδαλο της 717 που είναι το αίτιο της τραγωδίας των Τεμπών; Για το πάρτι της συμβουλοκρατίας κόστους εκατοντάδων εκατομμυρίων; Για το πάρτι δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις;Για τις παράνομες υποκλοπές; Ή για το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ;». Και συνέχισε:

«Για τους κύριους Βορίδη και Αυγενάκη, που εσείς καλύψατε, εργαλειοποιώντας το άρθρο 86, που σήμερα μας κάνετε μαθήματα για την αλλαγή του;

Για τον τον κ. Μελά, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που εσείς επιλέξατε για πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα και ελέγχεται για κακούργημα;».

Ακολούθως διερωτήθηκε αν υπάρχει νέος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακύκλωση παραπέμποντας στο θέμα με τα «χρυσά» σπιτάκια όπως είπε και σε δημοσιέυματα που αναφέρουν ότι «στην Ευρώπη κάνουν 60.000 ευρώ το ένα και εμείς τα προμηθευτήκαμε με 300.000 ευρώ» και η πως η πωλήτρια εταιρεία ανακοινώνει παύση της λειτουργίας τους. Θυμίζοντας παλιότερη απάντηση του πρωθυπουργού σε ερώτημα του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «υπάρχουν σκιές» κατέθεσε το ίδιο ερώτημα «Και για τα «χρυσά» σπιτάκια ανακύκλωσης υπάρχουν κάποιες σκιές, κύριε Μητσοτάκη; Γιατί, τελικά, από τις πολλές σκιές μας οδηγείτε στο απόλυτο σκοτάδι της διαφθοράς και της ατιμωρησίας».

Οι συναινέσεις και η αναθεώρηση του άρθρου 110

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Νίκος ανδρουλάκης ανέφερε πως το κόμμα του έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για που διέπεται από τρεις βασικές αρχές.

Πρώτον: ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας.

Δεύτερον: ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών.

Και τρίτον: ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας.

Ως προς το τελευταίο ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσει πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή, όχι για λόγους μικροκομματικούς αλλά γιατί αυτή είναι η θεσμική στάση. «Γιατί; Διότι, αν σήμερα, στην προτείνουσα, ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 151. Άρα, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 151, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις».

Επιχειρώντας να προκαλέσει τον πρωθυπουργό τον κάλεσε να απαντήσει αν δέχεται την αναθεώρηση του άρθρου 110 την οποία όπως είπε θέτει ως προτεραιότητα το ΠΑΣΟΚ. Και εξήγησε: «Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα, η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συναινέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου».

«Εμείς, λοιπόν, λέμε “ναι” στην αναθεώρηση από τώρα του άρθρου 110. Εσείς την αρνείστε» σημείωσε και καταλογίζοντας ουσιαστικά υποκρισία στον πρωθυπουργό για τα περί συναίνεσης είπε πως το μόνο που υπάρχει πίσω από τις προτάσεις της ΝΔ είναι προσπάθεια για τη διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα.

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