Κουτσούμπας για Συνταγματική Αναθεώρηση: Κατήγγειλε φαστ τρακ διαδικασίες, άφησε αιχμές για ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, ζήτησε την κατάργηση του άρθρου 86

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Με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ αλλά και ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση κινήθηκε στην ομιλία του για την Συνταγματική Αναθεώρηση στην Ολομέλεια, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην αρχή της τοποθέτησης από το βήμα της Ολομέλειας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επιτέθηκε στην πλειοψηφία κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες fast track διαδικασίες». Εξηγώντας, ότι οι δύο μήνες διάρκειας έγιναν τελικά ένας με τη συζήτηση να ολοκληρώνεται πριν μπει ο Αύγουστος. Κι αυτό, καθώς όπως είπε, «θέλατε να περάσετε μια σειρά σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο ελληνικός λαός». Και χωρίς «να έχετε στα πόδια σας εργαζόμενους όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι», διότι «θέλετε να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους, η δαμόκλειος σπάθη της απόλυσης με όχημα τη δήθεν αξιολόγησή σας, ή τους φοιτητές, τα μορφωτικά και εργατικά δικαιώματα των οποίων θα δεχτούν ένα ακόμη χτύπημα με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μπορούν να κάνουν τις μπίζνες τους οι έμποροι της γνώσης». «Βέβαια», πρόσθεσε, «δεν το πετύχατε όπως θα θέλατε γιατί μεγάλες κινητοποιήσεις υπήρξαν τώρα και μεγαλύτερες το επόμενο διάστημα. Σας ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Γελιέστε αν νομίζετε ότι οι εργαζόμενοι θα θεωρήσουν τα δικαιώματά τους περασμένα ξεχασμένα».

Με την ευκαιρία της αναφοράς του στο άρθρο 16 ο Δημήτρης Κουτσούμπας φωτογράφισε την ΕΛ.Α.Σ. του Αλ. Τσίπρα στην οποία έστρεψε τα βέλη του. «Δεν είμαστε» είπε «σαν αυτούς που επιλέγετε για βολικούς αντιπάλους. Που λένε ότι δεν τους αρέσουν τα ιδιωτικά αλλά “τι να κάνουμε, τώρα υπάρχουν”. Να ποια είναι δήθεν η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται. Η ίδια που έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν, αέρας κοπανιστός. Άλλωστε αυτός ο δήθεν ρεαλισμός, ρεαλισμός της υποταγής μπορεί να ειπωθεί για πάρα πολλά ζητήματα, από τον καπιταλισμό και την συμμετοχή στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, μέχρι τα χρηματιστήρια ενέργειας, με τις αμερικάνικες βάσεις, με τα 13ωρα και καταλήγει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα». «Έτσι», είπε, «δεν αλλάζει τίποτα μόνο ο Μανωλιός που βάζει τα ρούχα του αλλιώς». Περνώντας στην κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «ούτε παζαρεύουμε αν θα σας δώσουμε συναίνεση τώρα ή στην επόμενη βουλή, όπως κάνει το ΠαΣοΚ. Το παρών στο άρθρο 16 συμβολίζει

Όσον αφορά το άρθρο 86, για το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του, ο Δ. Κουτσούμπας είπε «συνεχίζετε να προστατεύετε τα δικά σας παιδιά. Τα κυβερνητικά στελέχη τους υπουργούς σας. Και πάλι η εκάστοτε κυβερνητική εξουσία θα αποφασίζει για το εάν θα ασκηθεί δίωξη. Άνθρακες ο θησαυρός και εδώ». Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ ζήτησε την κατάργηση του.

Δεν παρέλειψε τις αιχμηρές αναφορές και για τον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο χαρακτήρισε «σκορποχώρι του κεντρικού διαζώματος της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας με τα υβριδικά κόμματα που τρώγονται για τις καρέκλες, τα κόμματα των 2 ευρώ».

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