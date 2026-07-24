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24.07.2026 13:12

Αιχμηρή δήλωση Σαμαρά για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά

24.07.2026 13:12
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Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αναφέρεται στην 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός σημειώνει ότι «σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά. Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή. Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική».

Ο Α. Σαμαράς τονίζει ότι «στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας -με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα “εθνικής απαισιοδοξίας”, η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός δοκιμάζεται από την Κύπρο μας, που παραμένει η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με εδάφη υπό κατοχή, μέχρι και τη Συρία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός είναι υπό διωγμό. Δυστυχώς, μετά την Αγιά Σοφιά αρνητικές είναι οι εξελίξεις και στη Μονή Σινά».

Υπογραμμίζει, δε, ότι «η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε “δεδομένη”. Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της. Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:07
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