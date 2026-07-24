Τσίπρας: «Στενή» η πόρτα της ΕΛΑΣ για τους «πρώην»

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Με την ολοκλήρωση της βασικής οργανωτικής της δομής, τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου των 400 μελών και της 75μελούς Πολιτικής Επιτροπής, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα προχωρά στην προετοιμασία για τον Σεπτέμβριο. Προς το παρόν παρουσιάζει κάποιες από τις επιμέρους επεξεργασίες, όπως για παράδειγμα τις θέσεις για την παιδεία, με στόχο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί το πλήρες πρόγραμμα.

Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι κρίσιμος μήνας για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τόσο από δημοκοπικής πλευράς όσο και από πλευράς τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια. Όσον αφορά το πρώτο, το στοίχημα για την ΕΛ.Α.Σ. είναι στην αρχή της νέας σεζόν να σπάσει το δημοσκοπικό ταβάνι που φαίνεται να έχει μέχρι στιγμής, γύρω στο ποσοστό του 2023, δηλαδή 18%, και που πολλοί, πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και αναλυτές, εκτιμούν ότι θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Για την ΕΛ.Α.Σ. το κρίσιμο είναι να καταφέρει να το ξεπεράσει προκειμένου να δοθεί εικόνα ανοδικής δυναμικής και όχι στασιμότητας.

Με ποια κριτήρια

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει κατασταλάξει τι θα κάνει με τους «πρώην», τους βουλευτές που έφυγαν μαζικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε ανεξαρτητοποιούμενοι είτε παραιτούμενοι από τη βουλευτική έδρα.

Από τη μία υπάρχει το πολιτικό κριτήριο, αν δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός, βάζοντας τα πράγματα στη ζυγαριά, εκτιμήσει ότι κάποια από αυτά τα πρόσωπα του αφαιρούν πολιτική αξιοπιστία ή αντιθέτως, δεν επιφέρουν πολιτική ζημιά.

Από την άλλη υπάρχει το πραγματιστικό κριτήριο, αν δηλαδή θα διαπιστωθούν κενά και ανάγκες σε περιφέρειες που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον δυναμικό της ΕΛ.Α.Σ., είτε καθόλου είτε δεν μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά. Άλλωστε, αρκετοί από τους αποχωρήσαντες βουλευτές φαίνεται να βασίζονται σε αυτό ακριβώς το «προνόμιο» που έχουν σε σχέση με την πλειονότητα των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. που είναι «άκαπνα», ότι έχουν γνώση των περιφερειών τους και διαθέτουν μηχανισμό.

Πάντως, όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, παραπέμποντας και στις δημόσιες ομιλίες του, σημείωναν πως οι πόρτες της ΕΛ.Α.Σ. είναι ανοιχτές προς όσους θέλουν να συμπορευτούν μαζί της και συμφωνούν με τα προτάγματά της. Από εκεί και πέρα σαφώς η σύνθεση της ΕΛ.Α.Σ. θα έχει μια αναλογία όπου οι περισσότεροι, είτε στα ψηφοδέλτια είτε στην πρώτη γραμμή, θα είναι νέα πρόσωπα (νέοι σε ηλικία ή νέοι στα πολιτικά πράγματα, χωρίς φθορά) ενώ θα υπάρχουν παλιοί και έμπειροι αλλά σαφώς λιγότεροι. Σίγουρα όμως δεν θα υπάρχουν θέσεις «ρεζερβέ» για τους παλιούς, τα πάντα ξεκινούν από μηδενική βάση και με όρους ισοτιμίας με τους «φρέσκους».

Αναμονή για 11+4

Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τα εξής:

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι επιθυμεί καθαρές λύσεις, δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές. Την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της διαδικτυακής συζήτησης με μέλη της ΕΛ.Α.Σ., επανέλαβε ότι «δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέχθηκαν με άλλα πολιτικά κόμματα». Αυτό σχετίζεται και με τη φυσιογνωμία που θέλει να δώσει στο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, ότι γεννάται μέσα από την κοινωνία και όχι από την «παλαιοκομματική γραφειοκρατία», αλλά και με την προσπάθεια να πει ότι ο ίδιος δεν σχετίζεται με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, εξ ου και στην ίδια αναφορά πρόσθεσε πως τα άλλα πολιτικά κόμματα «έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν».

Σημείωσε δε για ακόμη μια φορά πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν κάνει «παζάρια» και δεν έχει «προκρατημένες» θέσεις για καμία και για κανέναν.

Μέχρι στιγμής, μόνο η Όλγα Γεροβασίλη φαίνεται να είναι σίγουρη για την ένταξή της στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. μολονότι η ίδια ανακοίνωσε πως θα ανεξαρτητοποιηθεί – δεν παραιτείται δηλαδή.

Από εκεί και πέρα, κανείς από τους υπόλοιπους 11+4 βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει κάνει συζήτηση και άρα δεν έχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως λένε άλλωστε και πολλοί εξ αυτών δημόσια ή ιδιωτικά και όπως λένε και από την ΕΛ.Α.Σ. Με άλλα λόγια οι αποχωρήσαντες ανέλαβαν το ρίσκο χωρίς να έχουν κάποιες εγγυήσεις αυτήν τη στιγμή, με εκείνους που παραιτήθηκαν να θεωρούν ότι η ικανοποίηση των όρων που έχει θέσει ο Τσίπρας διαμορφώνει κάποιο προβάδισμα, αλλά στην πραγματικότητα ούτε αυτό είναι βέβαιο. Υπενθυμίζεται ότι εκείνοι που παραιτήθηκαν της βουλευτικής τους έδρας είναι οι Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλης Κόκκαλης. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί οι Καλλιόπη Βέττα, Γιώργος Γαβρήλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Ψυχογιός.

«Ρεαλισμός» αλλά και σύγχυση

Στο μεταξύ ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να «δουλεύει» το πολιτικό στίγμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος την περασμένη Πέμπτη, η ΕΛ.Α.Σ. δεν θέλει να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, μάλιστα επιτέθηκε στους εξ αριστερών επικριτές του καταλογίζοντάς τους «ευκολία», «τζάμπα μαγκιά» και απουσία ανάληψης ευθύνης.

Έντονο στίγμα αυτής της αντίληψης έδωσε η θέση που εκφωνήθηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των θέσεων για την παιδεία, πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που νομοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά θα επιχειρήσει να αναμορφώσει ριζικά τον νόμο Πιερρακάκη. Και τούτο παρά τη θέση του κόμματος κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Η αιτιολόγηση που επικαλείται η ΕΛ.Α.Σ. είναι το «τετελεσμένο», δηλαδή ότι έχει διαμορφωθεί ήδη μια πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους και «η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες» και σε αυτό φαίνεται να περιλαμβάνονται και οι «ρήτρες που προβλέπονται στα συμφωνητικά εγκατάστασής τους» για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, σύμφωνα με τα όσα είχε πει προ ημερών ο συντονιστής τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ. και πρώην υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Τα παραπάνω προκάλεσαν τις επιθέσεις από τα αριστερά του (ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά), που μεταξύ άλλων ρωτούν πώς ο Τσίπρας υπόσχεται «πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής» αν επικαλείται την ασφάλεια δικαίου και γιατί αυτό να μην ισχύει και για τις άλλες πολιτικές της Ν.Δ., τις οποίες υπόσχεται ότι θα ανατρέψει.

Εν ολίγοις αυτή η θέση ενδεχομένως παράγει σύγχυση σε σχέση με το κεντρικό πρόταγμα της εκφώνησής του για «πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής» που πιθανόν στην ΕΛ.Α.Σ. να θεωρούν ότι αντισταθμίζεται από το σήμα «ρεαλισμού».

Επίσης, η θέση για κατάργηση των πανελλαδικών επί της ουσίας έχει και ψιλά γράμματα, καθώς, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, δεν αφορά τις σχολές υψηλής ζήτησης.

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