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Με την ειρωνική ευχή «καλή τύχη» σχολίασε ο πρωθυπουργός ερώτηση των δημοσιογράφων του ΟΡΕΝ για το ενδεχόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκροτήσουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.

«Δεν είναι καινούριο σενάριο. Είναι μια κυβέρνηση ηττημένων, τα ίδια έλεγα και το 2023. Θα μπορούσε να είναι μια κυβέρνηση Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Κουτσούμπα, Βελόπουλου… Καλή τύχη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ έχει διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

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