Ερώτημα των… διακοπών ο χρόνος εκλογών, οι εκκρεμότητες του Τσίπρα, το… Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το παζλ του Συρίγου με τα F35 και S400

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Καλημέρα σας

Η πολιτική σεζόν κλείνει με ένα αναπάντητο ερώτημα, που περιφέρεται πάνω από τα τραπέζια των χαλαρών συζητήσεων μεταξύ τυρού και αχλαδιού σαν άλυτο μυστήριο και αφορά στο χρόνο των εκλογών: Φθινόπωρο ή άνοιξη; Είναι σαν ερώτημα μεταξύ φίλων της κλασικής μουσικής, που καλούνται να πάρουν θέση ποιο κομμάτι του Αντόνιο Βιβάλντι αρέσει περισσότερο…

Η ενδοσκοπική και μελαγχολική προσέγγιση της ζωής ή η σχεδόν εμβατηριακή οπτική, της αναγέννησης των πάντων;

Αναζητείται απάντηση

Φοβάμαι όμως ότι την απάντηση δεν την έχει ούτε ο πλέον αρμόδιος επί του θέματος, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάθε πρωθυπουργός θέλει να ολοκληρώνει τη θητεία του, αλλά ακόμα περισσότερο ένας… κανονικός πρωθυπουργός αναζητά (και προσπαθεί να διαμορφώνει) τους καλύτερους όρους για την ανανέωση της θητείας!

Εάν αποδειχθεί ότι αυτοί οι όροι εκπληρώνονται τον Σεπτέμβριο, τότε θα κάνει πρόωρες.

Εάν υπάρχει μεγάλο ρίσκο σε μία πρόωρη προσφυγή σε κάλπες, τότε θα περιμένει την άνοιξη.

Δεν είναι τύπου, αν χιονίσει δεν θα βρέξει και το αντίστροφο. Είναι πραγματικό και πολύ απλό το δίλημμα.

Η απάντηση ίσως αποδειχθεί πιο περίπλοκη, αλλά έτσι είναι στην πολιτική: Ακόμα και τα απλά γίνονται περίπλοκα.

– Λέγεται πάντως ότι ο Μητσοτάκης λέει και σε συνομιλητές του κατ’ ιδίαν αυτό που διαβεβαιώνει δημοσίως, ότι δηλαδή κάλπες θα στηθούν την άνοιξη.

Εκλογές… Παΐσιου

Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και ακόμα περισσότερο οι χρησμοί διαφόρων στο κυβερνητικό στρατόπεδο θυμίζουν αφορισμούς του… Παΐσιου: Θα είναι σαν να είμαστε σε εκλογές, ακόμα κι αν δεν είμαστε.

Με άλλα λόγια, από τέλος Αυγούστου το πολιτικό σκηνικό θα είναι φουλ προεκλογικό, ανεξάρτητα από το πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές.

Οι εκκρεμότητες του Αλέξη

Η σεζόν φεύγει και πολλές εκκρεμότητες για τον… Αλέξη Τσίπρα. Για την ακρίβεια ο πρώην πρωθυπουργός έχει διαφόρων ειδών εκκρεμότητες.

Από τη μία είναι οι προγραμματικές. Η στροφή στο ρεαλισμό, όπως λένε κάποιοι ή στο Κέντρο, σύμφωνα με τις αναλύσεις άλλων, απαιτεί στέρεες (ανα)προσαρμογές, ώστε να μην αναγκάζεται σε αναδιπλώσεις, που τραυματίζουν την εικόνα κάθε πολιτικού φορές. Για παράδειγμα η θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια φαίνεται αρκετά «επεξεργασμένη» και ώριμη στο μυαλό των ηγετικών στελεχών της ΕΛΑΣ. Όχι σαν τις άλλες θέσεις που έλεγαν μέχρι πριν καιρό για φορολόγηση των… γρήγορων γιοτ!

Από την άλλη είναι οι εκκρεμότητες με τους βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και είτε παραιτήθηκαν, είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Αυτοί περιμένουν το σήμα, αλλά ακόμα παραμένει άγνωστο πόσοι, ποιοι και πότε θα κληθούν να πάνε στην ΕΛΑΣ.

Μαθαίνω ότι εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη, σίγουροι για τα ψηφοδέλτια πρέπει να θεωρούνται οι Συμεών Κεδίκογλου και Γιώργος Καραμέρος.

Και ότι οι άλλοι θα… εγγραφούν ως απλά μέλη στην ΕΛΑΣ και πριν τις εκλογές θα γίνει η… οντισιόν.

Πάντως θα υπάρξει, λένε κάποιες πληροφορίες και… δεύτερος γύρος: Όσοι δεν μπουν στα ψηφοδέλτια στις πρώτες εκλογές, θα κληθούν να συμμετάσχουν στις δεύτερες, εάν βεβαίως έχουν ακόμα ενδιαφέρον.

Πράσινες καντρίλιες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Μιας και είπαμε για τα ιδιωτικά ΑΕΙ και τη θέση της ΕΛΑΣ, η επίγευση που έμεινε από το θέμα είναι πως αντί να… τσακωθούν εντός της ΕΛΑΣ για τη θέση ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο Πιερρακάκη (αλλά να βελτιωθεί), κατάφεραν και πλακώθηκαν στο… ΠΑΣΟΚ.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι το άρθρο 16 πρέπει να αναθεωρηθεί (το λέει επισήμως το ΠΑΣΟΚ, απλά δεν έχει εμπιστοσύνη στη ΝΔ τι θα φέρει μετά), ενώ ο Λευτέρης Καρχιμάκης το πήγε παραπέρα, λέγοντας ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη, κάτι που αρμόδιος τομεάρχης Στέφανος Παραστατίδης δεν το έχει θέσει ως προϋπόθεση για να πάει παρακάτω το θέμα.

Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Στο μεταξύ, αυτή η πληροφορία ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σχεδιάζει να κάνει τον εορτασμό της φετινής 3ης Σεπτέμβρη (52 χρόνια από την ίδρυση ΠΑΣΟΚ) στην… Κρήτη έχει μπερδέψει πολλούς στο Κίνημα.

Κατ’ αρχάς τι δουλειά έχει η… Κρήτη με την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, που παρουσιάστηκε στο Κινγκ Τζόρτζ της Αθήνας; Αν είναι να… αποκεντρωθεί ο εορτασμός, γιατί όχι στην… Πάτρα και στο ιστορικό Καλέντζι των Παπανδρέου; Γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού;

Αν το κριτήριο είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την καλύτερη εκλογική του επίδοση στην Κρήτη, τότε είναι σαν να εγκαταλείπει το Λεκανοπέδιο, αποδεχόμενο ότι δεν πρόκειται να πετύχει ποτέ κάτι ιδιαίτερο στην πρωτεύουσα. Εκδηλώσεις κάνεις εκεί που έχει πρόβλημα, όχι όπου έχεις «δέσει» ένα καλό ποσοστό.

Κι όπως έλεγε πνευματώδης βουλευτής του κόμματος, «ας μετονομαστούμε Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα να ησυχάσουμε».

Οι S400, τα F35, ο Συρίγος και ο… κουβάς

Δεν πήγε… «κουβά» λέει ο Άγγελος Συρίγος, για τις προβλέψεις του σχετικά με τα F35 προς την Τουρκία, μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να προμηθευτεί το αμερικάνικο μαχητικό.

Το λέει ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος, επειδή πριν δέκα ημέρες είχε εκτιμήσει ότι η Τουρκία δύσκολα θα πάρει F35, παρά τις υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν.

Η αλήθεια είναι πως είμαστε ακόμα μακριά από το καταφέρει η Άγκυρα να εξασφαλίσει την προμήθεια – το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιγράφει ρεαλιστικά την κατάσταση, δεν έχει λόγο να κάνει κάτι άλλο. Σε αυτό το σημείο – στο γενικότερο πλάνο της υπόθεσης δηλαδή -, ο κ. Συρίγος μπορεί να νιώθει δικαιωμένος σε αυτή τη φάση.

Ωστόσο, η πρόβλεψή του ότι η Μόσχα δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να πουλήσει σε άλλη χώρα τους S400 – που είναι προϋπόθεση για να γίνει συζήτηση περί F35 – δεν έχει δικαιωθεί. Η ρωσική κυβέρνηση έχει αφήσει τον Ερντογάν να ψάχνει και να διαπραγματεύεται με πιθανούς αγοραστές (ΗΑΕ και ίσως Κατάρ), για να ξεμπλοκάρει το ζήτημα.

Η θέση της Μόσχας δεν είναι δεδομένη, ούτε αρνητικά, ούτε θετικά προς την προσπάθεια του Ερντογάν. Το Κρεμλίνο θεωρεί το θέμα «εξαιρετικά ευαίσθητο». Όπερ σημαίνει ότι αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό και δεν κλείνει το θέμα δια μίας ευθείας «απαγόρευσης» προς την Άγκυρα, τύπου «σταματήστε την κουβέντα, οι S400 θα παραμείνουν την Τουρκία».

Άρα, μάλλον πρέπει να περιμένουμε πού θα καταλήξει η υπόθεση…

Τα εγκαινια του Ε65 και ο χρησμός Μητσοτάκη για,τις εκλογες

Η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ ειναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα μεγάλα οδικά έργα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στην τελετή εγκαινίων του οδικού άξονα Ε 65, ενα εργο συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. που ενώνει την ανατολική με τη βόρεια και τη δυτική Ελλαδα. Πάντως σε μια αποστροφή του λόγου του ανέφερε οτι το έργο αυτό θα αλλαξει την αναπτυξιακή προοπτική όλης της περιοχής. Και ότι αυτό είναι κάτι που θα φανεί μέσα στους επόμενους 6 μηνες. “Εδω θα είμαστε την άνοιξη του 2027 και θα τα πουμε” είπε απευθυνόμενος στους καλεσμένους στην εκδήλωση. Τώρα, αν αυτο ηταν, καποιος “χρησμός” για το πότε θα γίνουν οι εκλογές δεν το ξέρουμε….

Πλησιάζει η τηλεδιοίκηση, πότε θα αυξηθούν τα δρομολόγια του ΟΣΕ

Το Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση στο τμημα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως λένε στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, αλλά για να λειτουργήσει θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΡΑΣ. Όταν συμβεί αυτο θα μπορεί η Hellenic Train να αυξησει τα δρομολόγια που αυτη τη στιγμή ειναι κατα πολυ περιορισμένα.

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