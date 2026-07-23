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23.07.2026 21:09

Βιολιστής στη Ρουμανία αναγνώρισε την Έλλη Κοκκίνου και της έκανε μια μουσική έκπληξη (Video)

23.07.2026 21:09
kokkinou-roumania

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Μια απρόσμενη, όμορφη στιγμή έζησε η Έλλη Κοκκίνου κατά την παραμονή της στη Ρουμανία, όταν βρέθηκε σε εστιατόριο στο Βουκουρέστι και ένας βιολιστής που βρισκόταν εκεί την αναγνώρισε. Ο μουσικός αποφάσισε να της κάνει μια ιδιαίτερη έκπληξη, παίζοντας το γνωστό τραγούδι της «Δε Γίνεται».

Άτομο από την παρέα της τραγουδίστριας κατέγραψε τη στιγμή, με την Έλλη Κοκκίνου να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο clip φαίνεται αρχικά αιφνιδιασμένη από την κίνηση του βιολιστή, ενώ ακούγεται να αντιδρά λέγοντας «Απίστευτο». Στη συνέχεια, μετά από παρότρυνση των παρευρισκόμενων, άρχισε να σιγοτραγουδά το κομμάτι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε στην απήχηση που έχει το εν λόγω τραγούδι της στη Ρουμανία, γράφοντας: «Από χθες βρίσκομαι στο Βουκουρέστι για την προώθηση των συναυλιών μου που θα πραγματοποιηθούν στις 21/8 & 5/9. Το “Δε γίνεται” είναι στη Ρουμανία ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια … Κάπως έτσι με περίμενε απόψε μια όμορφη έκπληξη…».

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