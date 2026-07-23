Μαθήματα χορού για τον Τομ Χόλαντ – Θα κάνει ο ίδιος τα χορευτικά της ταινίας για τη ζωή του Φρεντ Αστέρ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία για την επερχόμενη ταινία για τη ζωή του Φρεντ Αστέρ, λέγοντας ότι σκοπεύει να «κάνει όλα τα χορευτικά» και να τα γυρίσει σε μεμονωμένες λήψεις.

«Για μένα, αυτό που αγαπώ στη δουλειά μου είναι οι προκλήσεις» είπε ο Χόλαντ στην εκπομπή Good Morning America. «Έχουμε τον Φρεντ Αστέρ στη συνέχεια, αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Και μόλις τελειώσω με τις περιοδείες, θα επιστρέψω στο στούντιο χορού» σημείωσε ο Άγγλος ηθοποιός.

Tom Holland is ready to put his dancing shoes back on! 🕺✨

The former Billy Elliot star is preparing to play Hollywood legend Fred Astaire – and plans to perform every step himself.

“I have a desire to use no doubles, to do all of the dancing, to shoot those dances in one shot -… pic.twitter.com/GmaWN2PqXa — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 23, 2026

«Έκανα τις πρώτες μου πρόβες πρόσφατα και αυτό με γέμισε με ενθουσιασμό και απόλυτο φόβο, επειδή έχω τόση πολλή δουλειά να κάνω για να προσπαθήσω να κάνω τον Φρεντ περήφανο» πρόσθεσε. Ο Αστέρ ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς χορευτές και χορογράφους του Χόλιγουντ» πρόσθεσε.

Tom Holland reveals that his next film will be the Fred Astaire biopic directed by Paul King. pic.twitter.com/UHHcR5SCFq — Film Updates (@FilmUpdates) July 22, 2026

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Spider-Man αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να αναδημιουργήσει το στυλ ερμηνείας του Αστέρ: «Έχω την επιθυμία να μην χρησιμοποιήσω σωσία, να κάνω όλους τα χορευτικά, να γυρίσω αυτούς τους χορούς με ένα πλάνο – όπως θα το είχε κάνει εκείνος».

Tom Holland Is Filming Fred Astaire Biopic Next and Plans to ‘Do All of the Dancing’ Himself: ‘I’ve Got So Much Work to Do’ https://t.co/ffFlAVMrK2 — Variety (@Variety) July 23, 2026

Θεωρούμενος ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Φρεντ Αστέρ πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 30 μιούζικαλ σε μια καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες. Είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του στην οθόνη με την Τζίντζερ Ρότζερς σε κλασικές ταινίες όπως Top Hat, Swing Time και Shall We Dance, και έλαβε τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 1950 για τη συμβολή του στον κινηματογράφο.

Διαβάστε επίσης:

Αμαλία Κωστοπούλου: Απαντά στους followers που την κατηγορούν για την αλλαγή του επωνύμου της

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκλονίζει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ – «Ήρθε η ώρα να μοιραστώ τη στιγμή που κράτησα μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια»

Νατάσσα Μποφίλιου: Τραγούδησε μαζί με ιερέα που πήγε σε συναυλία της – Το βίντεο που έγινε viral











