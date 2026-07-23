Εκτός ελέγχου ο Τραμπ: «Κοντά» σε απόφαση για «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν – «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων που, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Epic Fury».

Σε σύντομη συνέντευξή του στο Axios, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε σοβαρές συνέπειες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την απόφασή του. Δύο ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση ούτε έχουν δοθεί νέες εντολές προς τις ένοπλες δυνάμεις.

Η τρέχουσα κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εϊμαστε έτοιμοι»

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη. Βρίσκομαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι», δήλωσε ο πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά, αν του το ζητούσα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να ξεκινήσουμε νέα επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ επισήμανε επίσης ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στις επιθέσεις θα είχε «συνέπειες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά «θέλει να διαπραγματευτεί», αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο»

«Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Δύο περιφερειακές πηγές, με γνώση των προσπαθειών διαμεσολάβησης, ανέφεραν ότι η ηγεσία του Ιράν δεν έχει αποδεχθεί την πιο πρόσφατη πρόταση που της έχει υποβληθεί.

«Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν είναι συνεργάσιμοι», δήλωσε μία από τις πηγές.

Κλιμάκωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες, επιδιώκοντας να αναχαιτίσουν τις ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει δείξει διάθεση αλλαγής στάσης και, αντίθετα, έχει επίσης εντείνει τις στρατιωτικές της ενέργειες στην περιοχή.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν αρχίσει να επιτίθενται σε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, επιδεινώνοντας την ένταση σε ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και αυξάνοντας περαιτέρω την αστάθεια στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι, εάν οι Χούθι εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν».

Όπως ανέφερε, οι Χούθι αποτελούν «πληρεξούσιο του Ιράν» και, ως εκ τούτου, «θα επιβληθεί σκληρή στρατιωτική τιμωρία τόσο στο Ιράν όσο και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

Σε ξεχωριστή αναφορά, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί να παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον στην τελετή αποχαιρετισμού του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Οι σχέσεις μου με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Αν βρίσκεται εδώ, θα τον συναντήσω», δήλωσε ο Τραμπ.