Οι Χούθι προκαλούν νέα εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι 

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Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου λόγω της ανάφλεξης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Οι Χούθι σήμερα Πέμπτη (23/7) επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία με την αιτιολογία ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει.
Στην Ελλάδα η τιμή του πετρελαίου ήδη μπήκε σε ανοδική τροχιά, αγγίζοντας τα 2 ευρώ το λίτρο.
Το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε επιφυλακή, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν τεθεί στο τραπέζι δύο διαφορετικές παρεμβάσεις:
η επαναφορά κρατικής επιδότησης στην αντλία και η επίτευξη συμφωνίας με τα διυλιστήρια προκειμένου να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων.
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