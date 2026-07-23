Οι Χούθι προκαλούν νέα εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι 

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Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου λόγω της ανάφλεξης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι σήμερα Πέμπτη (23/7) επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία με την αιτιολογία ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει.

Στην Ελλάδα η τιμή του πετρελαίου ήδη μπήκε σε ανοδική τροχιά, αγγίζοντας τα 2 ευρώ το λίτρο.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση

Το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε επιφυλακή, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχουν τεθεί στο τραπέζι δύο διαφορετικές παρεμβάσεις:

η επαναφορά κρατικής επιδότησης στην αντλία και η επίτευξη συμφωνίας με τα διυλιστήρια προκειμένου να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων.

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