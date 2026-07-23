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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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23.07.2026 10:59

Δημοσκόπηση Pulse για το Ε.Α.Α.: Χωρίς διακοπές για άλλο ένα καλοκαίρι το 50% των πολιτών

23.07.2026 10:59
Brighto Beach
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  • Δημοσκόπηση της Pulse για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αποκαλύπτει ότι το 50% των ερωτηθέντων θα περιορίσει ή θα ακυρώσει τις φετινές διακοπές λόγω οικονομικών δυσκολιών.
  • Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των συμμετεχόντων, με τις τιμές στα βασικά αγαθά να προκαλούν ανησυχία στο 63% του πληθυσμού.
  • Οι απαισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας υπερτερούν, καθώς το 61% των ερωτηθέντων εκφράζει αρνητική εκτίμηση για το μέλλον της χώρας.
  • Η πλειονότητα των συμμετεχόντων κρίνει θετικά τα κυβερνητικά επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες, αν και το 51% θεωρεί ότι τα μέτρα δεν επαρκούν.
  • Έξι στους δέκα αυτοαπασχολούμενους αξιολογούν θετικά τη νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 72 δόσεις.

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Τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της χώρας αποτυπώνει δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Για παράδειγμα, στο ερώτημα αν φέτος θα κάνουν διακοπές, το 50% των ερωτηθέντων απαντά λιγότερες από πέρσι ή και καθόλου και το 43% λέει ότι θα φύγει για περίπου το ίδιο διάστημα με πέρσι.

Όσον αφορά, δε, στους λόγους για αυτή τη… δυστοκία, το 66% την αποδίδει σε οικονομικές δυσκολίες, το 16% στο κόστος διαμονής και το 6% στο κόστος μετακίνησης: εν ολίγοις σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες αποδίδουν τις λιγότερες από πέρσι ή και καθόλου διακοπες στην οικονομική τους κατάσταση.

Κατά τα λοιπά, σχεδόν παρόμοια εικόνα καταγράφεται στον δείκτη αισιοδοξίας – απαισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία από τους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής, σε σύγκριση με την προ διετίας αντίστοιχη έρευνα, με τους απαισιόδοξους να υπερισχύουν (61%) έναντι των αισιόδοξων (36%).

Οι αυξήσεις των τιμών και η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι σημαντικό πρόβλημα, σχεδόν για όλους. «Πολύ σημαντικό» απαντά το 61% (κατά τι μειωμένο από το 65% προ διετίας). Το άθροισμα πάντως, όλων όσοι απαντούν «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό» διατηρείται υψηλό στα επίπεδα του 83%.

Τα βασικά αγαθά (φαγητό, τρόφιμα, ποτά, αγορές super market) εξακολουθούν να προβληματίζουν τους περισσότερους: 63%, ελαφρώς ενισχυμένο. Η ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, θέρμανση) ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 23% (ελαφρώς μειωμένο), αλλά με υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των
αυτοπασχολούμενων.

Παράλληλα, «σε σωστή κατεύθυνση» βρίσκει την καταβολή των επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά και γενικά σε ευάλωτες οικονομικά ομάδες, η πλειονότητα (59%) των συμμετεχόντων – αν και οι περισσότεροι από αυτούς (51%) κρίνουν ότι χρειάζονται κι άλλα, ενώ το 32% βρίσκει ότι κινούνται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

«Θετικά» (Σίγουρα ή Μάλλον) αξιολογείται από έξι τους δέκα αυτοαπασχολούμενους (60%) η νέα
ρύθμιση στην οποία προχωράει η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο με έως και 72 δόσεις. Το 31% αντίθετα την αξιολογεί αρνητικά.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο πρόεδρος του Ε.Α.Α., Γ. Χατζηθεοδοσίου, τόνισε ότι «το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα “Αρκετά ή Πολύ σημαντικό”, σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το υψηλό ποσοστό (63%) όσων δηλώνουν προβληματισμένοι από τις τιμές στα βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων είναι τα τρόφιμα και οι αγορές στα super market. Μεγάλο είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών θα πάνε φέτος λιγότερες ημέρες διακοπές ή δεν θα πάνε καθόλου.

Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να αναδείξουν το πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις υψηλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτό και ως ΕΕΑ επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με άμεση εφαρμογή. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπορεί η κατάσταση να γίνει πιο δύσκολη λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι που χρειάζεται στήριξη η κοινωνία. Στον αντίποδα, το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πολιτών ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μεγάλο όμως είναι και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να βελτιωθεί η κατάσταση».

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