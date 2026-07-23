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23.07.2026 12:36

Μαρινάκης για ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά των Ενόπλων Δυνάμεων

23.07.2026 12:36
marinakis

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Για τα θέματα που συζητήθηκαν στο σημερινό ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών».

Κεντρικό εξοπλιστικό πρόγραμμα αποτελεί η «Ασπίδα του Αχιλλέα» που δεν είχε λάβει τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόστος των εξοπλιστικών προγραμμάτων που εισηγήθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα εν λόγω προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τα «μαθήματα» των πρόσφατων συγκρούσεων και επιτρέπουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να αντιμετωπίζουν απειλές νέου τύπου, όπως οι επιθέσεις με drones.

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