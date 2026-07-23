Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πού… απογειώθηκαν και πού «κατέρρευσαν» οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Takeaways by to pontiki AI Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις, με τις πολυτεχνικές σχολές να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο λόγω της αυξημένης ζήτησης για σπουδές μηχανικών.

Οι Ιατρικές σχολές διατηρούν τη δυναμική τους στις υψηλότερες θέσεις των βάσεων, ενώ οι Νομικές σχολές εμφανίζουν οριακές μεταβολές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Ορισμένα τμήματα, όπως το Παιδαγωγικό Αθηνών και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, σημείωσαν ιδιαίτερα μεγάλες μειώσεις στις βάσεις εισαγωγής τους.

Οι βάσεις στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο εμφάνισαν περιορισμένες διακυμάνσεις, με ορισμένα τμήματα να καταγράφουν μικρή άνοδο και άλλα αντίστοιχη πτώση στα μόρια εισαγωγής.

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Οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, καταγράφουν αυξομειώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου επιστημονικού πεδίου.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών σημείωσε άνοδο 125 μορίων σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 18.500 μόρια, ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατά 175 μόρια. Η Νομική Αθηνών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα 17.875 μόρια, ενώ η Νομική Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες Νομικές σχολές παρουσίασαν μικρή πτώση, περίπου 20 έως 25 μόρια.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές ήταν επίσης περιορισμένες. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σημείωσε μικρή άνοδο 25 μορίων, φτάνοντας τα 18.425 μόρια, ενώ το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κατέγραψε πτώση 125 μορίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όμως μεγάλες ανακατατάσεις παρατηρούνται στο 2ο επιστημονικό πεδίο, όπου οι Πολυτεχνικές σχολές κατέγραψαν εντυπωσιακές αυξήσεις. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών αυξήθηκε κατά περίπου 1.100 μόρια, ενώ το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σημείωσε άνοδο 1.010 μορίων. Συνολικά, σχεδόν όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου κινήθηκαν ανοδικά, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη φετινή ενίσχυση της ζήτησης για σχολές μηχανικών.

Η μεγάλη άνοδος

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o Χρήστος Ταουσάνης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, είπε ότι η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα τμήματα Μηχανικών, με πολλές σχολές να διαμορφώνουν πλέον βάσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 18.000 μόρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηράκλειο, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 1.890 μορίων, μια εξέλιξη που δείχνει ότι η ζήτηση για πολυτεχνικές σχολές ενισχύθηκε σημαντικά.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η άνοδος και σε κεντρικές σχολές. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν αύξηση περίπου 700 μορίων, φτάνοντας σε βάση 18.225 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Αεροναυπηγοί στην Πάτρα πλησίασαν τα 18.120 μόρια, με άνοδο σχεδόν 1.000 μορίων. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και άλλα πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, όπου οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 300 έως και 600 μόρια, σε σχολές που ήδη βρίσκονται σε πολύ υψηλές βαθμολογικές απαιτήσεις.

Οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές και οι στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Η Ιατρική Αθηνών, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, η Ιατρική Θεσσαλονίκης και η Ιατρική Πάτρας εξακολουθούν να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις, με την Ιατρική Θεσσαλονίκης μάλιστα να καταγράφει άνοδο περίπου 175 μορίων.

Οι μεγάλες πτώσεις

Στον αντίποδα, ορισμένα τμήματα κατέγραψαν εντυπωσιακές πτώσεις. Η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα 7.190 μόρια, ενώ το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου πανεπιστημίου κινήθηκε στα 7.380 μόρια. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, όπου η βάση διαμορφώθηκε στα 6.725 μόρια, από 15.825 μόρια την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας απώλεια σχεδόν 7.000 μορίων.

Μεγάλη πτώση σημείωσε και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχασε περίπου 4.500 μόρια και διαμορφώθηκε στα 12.925 μόρια από περίπου 17.000. Σημαντική ήταν επίσης η πτώση στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απώλειες που ξεπέρασαν τα 4.200 μόρια.

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